***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
31.05.2021 14:02
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 15.000.000.000.-TL (OnBeşMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 31.12.2020 tarih ve 79/1622 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 400.000.000.-TL (DörtYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938991
BIST
15:191.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,41
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
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1.427
En Düşük
1.414
15:198,4887
En Yüksek
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|: -0,89%
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|Açılış
|: 8,4800
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|Önceki Kapanış
|: 8,5300
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8,5796
En Düşük
8,4716
15:1910,3627
En Yüksek
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|Açılış
|: 10,3460
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|Önceki Kapanış
|: 10,3650
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10,4759
En Düşük
10,3345
15:19520,90
En Yüksek
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|| -3,35
|Açılış
|: 520,90
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|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:19
|IHLGM
|1,10
|114.650.002
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.633.509
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,89
|45.254.949
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.703.622
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.398.644
|% -9,95
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|ADESE
|1,41
|43.422.669
|% -6,62
|
|THYAO
|13,31
|1.006.902.305
|% 2,54
|
|KRDMD
|7,91
|557.134.779
|% 0,25
|
|EREGL
|19,23
|464.789.354
|% 0,10
|
|EKGYO
|1,95
|413.425.002
|% 3,72
|
|GARAN
|7,95
|370.652.549
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,95
|413.425.002
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,16
|295.875.619
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|114.650.002
|% 10,00
|
|THYAO
|13,31
|1.006.902.305
|% 2,54
|
|SKBNK
|1,10
|78.792.355
|% 0,00
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4869
|8,4887
|% -0,89
|
|Euro
|10,3565
|10,3627
|% -0,76
|
|Sterlin
|12,0240
|12,0843
|% -0,76
|
|Frank
|9,4077
|9,4644
|% -0,76
|
|Riyal
|2,2603
|2,2716
|% -0,73
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,24
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|3.442
|3.494
|-8,00
|
|Tam
|3.426
|3.512
|-8,78
|
|Yarım
|1.656
|1.699
|-4,24
|
|Çeyrek
|831
|850
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|28,00
|28,02
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,65
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,64
|69,64
|0,92
|