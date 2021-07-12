***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
12.07.2021 11:16
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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04.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 15.000.000.000.-TL (OnBeşMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 31.12.2020 tarih ve 79/1622 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 1.000.000.000.-TL (BirMilyarTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950168
BIST
14:411.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,75
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
14:418,6457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0124
|Açılış
|: 8,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
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8,6751
En Düşük
8,6270
14:4110,2428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0498
|Açılış
|: 10,2100
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|Önceki Kapanış
|: 10,2550
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10,3153
En Düşük
10,2219
14:41499,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,81
|Açılış
|: 499,74
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,39
BIST En Aktif Hisseler14:41
|VBTYZ
|13,72
|45.248.368
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|25.500.762
|% 9,73
|
|DGGYO
|8,37
|1.250.759
|% 9,41
|
|ERBOS
|144,50
|123.771.704
|% 8,00
|
|AVHOL
|5,33
|9.944.966
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|44.376.740
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,48
|13.934.531
|% -9,95
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|DENGE
|1,08
|977.432
|% -8,47
|
|GARAN
|8,74
|840.383.934
|% 2,46
|
|THYAO
|13,52
|454.244.965
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,28
|417.703.515
|% 0,83
|
|PETKM
|5,45
|348.511.297
|% 0,18
|
|EREGL
|18,36
|332.507.498
|% 1,72
|
|GARAN
|8,74
|840.383.934
|% 2,46
|
|YKBNK
|2,30
|214.483.222
|% 0,88
|
|PEKGY
|1,09
|94.142.693
|% -0,91
|
|PETKM
|5,45
|348.511.297
|% 0,18
|
|KRDMD
|7,28
|417.703.515
|% 0,83
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6418
|8,6457
|% -0,14
|
|Euro
|10,2335
|10,2428
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,9301
|11,9899
|% -0,58
|
|Frank
|9,3892
|9,4457
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2960
|2,3075
|% -0,24
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-9,74
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|3.313
|3.363
|-20,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|-21,74
|
|Yarım
|1.593
|1.635
|-10,52
|
|Çeyrek
|799
|817
|-5,25
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,61
|74,61
|-0,94
|
Seans Raporu
14:41
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14:56NTGAZ
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14:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 97 kaybederek (% -0.24 ) 1, 216
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14:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARTI, VBTYZ, EKIZ
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14:53
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