***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
04.08.2021 14:49
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 15.000.000.000.-TL (OnBeşMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 31.12.2020 tarih ve 79/1622 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 600.000.000.-TL (AltıYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954668
BIST
16:041.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,24
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
16:048,4306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0257
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
16:0410,0294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0498
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0467
En Düşük
9,9509
16:04495,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 6,43
|Açılış
|: 495,54
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
495,75
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler16:04
|ISGSY
|10,67
|35.112.526
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.413.850
|% 9,98
|
|SEKUR
|26,02
|35.877.052
|% 9,97
|
|AGYO
|3,53
|30.593.890
|% 9,97
|
|ORMA
|34,62
|1.469.921
|% 9,97
|
|METUR
|4,98
|181.913.931
|% -9,95
|
|ITTFH
|1,61
|54.765.991
|% -5,85
|
|CEOEM
|8,33
|20.585.179
|% -3,48
|
|CRFSA
|39,00
|4.864.996
|% -3,47
|
|CASA
|110,20
|333.660
|% -3,33
|
|GARAN
|9,03
|1.561.904.271
|% 1,92
|
|THYAO
|12,77
|585.968.693
|% 1,11
|
|AKBNK
|5,41
|490.446.760
|% 1,12
|
|KRDMD
|7,90
|463.944.725
|% 1,41
|
|SISE
|7,82
|338.117.153
|% 0,39
|
|GARAN
|9,03
|1.561.904.271
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,46
|284.306.171
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,36
|141.742.991
|% 2,26
|
|AKBNK
|5,41
|490.446.760
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,81
|114.313.912
|% 0,56
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4267
|8,4306
|% 0,31
|
|Euro
|10,0260
|10,0294
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,7114
|11,7701
|% 0,48
|
|Frank
|9,3017
|9,3577
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2412
|2,2524
|% 0,33
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|16,38
|
|Altın Gr.
|495
|495
|5,77
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.329
|21,00
|
|Tam
|3.263
|3.346
|20,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|9,73
|
|Çeyrek
|791
|809
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,11
|
|B. Petrol
|71,42
|71,42
|-0,99
|