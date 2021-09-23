***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
23.09.2021 09:30
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 15.000.000.000.-TL (OnBeşMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 31.12.2020 tarih ve 79/1622 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 1.000.000.000.-TL (BirMilyarTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964921
BIST
10:161.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,02
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.411
En Düşük
1.408
10:168,6693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0174
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6758
En Düşük
8,6345
10:1610,1682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0538
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1904
En Düşük
10,1002
10:16490,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,22
|Açılış
|: 490,71
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
492,39
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler10:16
|YEOTK
|66,55
|50.545.957
|% 10,00
|
|KIMMR
|4,23
|2.136.581
|% 9,87
|
|KERVN
|0,45
|42.314
|% 9,76
|
|KRGYO
|6,37
|15.568.527
|% 7,24
|
|BURCE
|24,40
|5.184.533
|% 7,02
|
|KTSKR
|58,95
|4.166.132
|% -6,43
|
|AYES
|18,00
|33.192
|% -4,56
|
|TACTR
|24,82
|5.535
|% -3,80
|
|BALAT
|10,00
|145.480
|% -3,66
|
|GSRAY
|3,28
|14.587.725
|% -3,53
|
|THYAO
|13,23
|119.501.685
|% 0,30
|
|EREGL
|16,88
|109.479.141
|% -0,12
|
|GARAN
|9,47
|87.959.409
|% -0,11
|
|YKBNK
|2,44
|83.056.126
|% 0,00
|
|YEOTK
|66,55
|50.545.957
|% 10,00
|
|YKBNK
|2,44
|83.056.126
|% 0,00
|
|GARAN
|9,47
|87.959.409
|% -0,11
|
|THYAO
|13,23
|119.501.685
|% 0,30
|
|ODAS
|1,35
|9.921.047
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,44
|45.193.226
|% -0,77
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6670
|8,6693
|% 0,20
|
|Euro
|10,1587
|10,1682
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,8003
|11,8595
|% 0,46
|
|Frank
|9,3425
|9,3988
|% 0,43
|
|Riyal
|2,3048
|2,3163
|% 0,21
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-5,17
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,66
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,38
|76,38
|0,19
|