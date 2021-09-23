***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
23.09.2021 09:31
ikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 15.000.000.000.-TL (OnBeşMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 31.12.2020 tarih ve 79/1622 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 200.000.000.-TL (İkiYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira s
18:051.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 1.407
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0
En Düşük
0
18:058,6723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0204
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6758
En Düşük
8,6345
18:0510,1799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0655
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1891
En Düşük
10,1002
18:05491,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,37
|Açılış
|: 491,56
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
492,39
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KIMMR
|3,85
|1.021.621
|% 0,00
|
|KIMMR
|3,85
|1.021.621
|% 0,00
|
|KIMMR
|3,85
|1.021.621
|% 0,00
|
|KIMMR
|3,85
|1.021.621
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6596
|8,6658
|% 0,16
|
|Euro
|10,1616
|10,1704
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,7829
|11,8420
|% 0,31
|
|Frank
|9,3257
|9,3819
|% 0,25
|
|Riyal
|2,3036
|2,3152
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|-3,64
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,28
|76,28
|0,09
|