***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
14.10.2021 11:13
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2020, 02.12.2020, 04.01.2021 ve 05.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 15.000.000.000.-TL (OnBeşMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 31.12.2020 tarih ve 79/1622 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 200.000.000.-TL (İkiYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970637
BIST
14:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
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|: 1.412
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler14:05
|LUKSK
|54,45
|3.327.821
|% 10,00
|
|MEDTR
|36,52
|57.652.906
|% 6,47
|
|MAALT
|181,70
|30.059.420
|% 6,38
|
|DITAS
|17,21
|29.667.548
|% 6,37
|
|KZBGY
|30,60
|83.889.019
|% 5,96
|
|BAYRK
|9,90
|15.107.382
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,90
|2.560.487
|% -9,54
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|PRKAB
|18,10
|97.450.097
|% -6,22
|
|GRNYO
|2,32
|1.279.845
|% -5,31
|
|ASELS
|16,47
|764.420.497
|% 1,04
|
|FROTO
|170,50
|696.338.726
|% -4,00
|
|GARAN
|9,31
|653.164.512
|% -0,75
|
|THYAO
|14,35
|543.648.033
|% 0,63
|
|TUPRS
|124,40
|521.301.669
|% 1,30
|
|YKBNK
|2,39
|251.408.754
|% 0,00
|
|ODAS
|1,44
|116.085.541
|% -2,70
|
|EKGYO
|1,83
|135.484.974
|% 0,55
|
|GARAN
|9,31
|653.164.512
|% -0,75
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|KRDMD
|6,75
|363.416.156
|% 0,15
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|9,1571
|9,1621
|% 0,93
|
|Euro
|10,6494
|10,6605
|% 1,11
|
|Sterlin
|12,5343
|12,5971
|% 1,34
|
|Frank
|9,9228
|9,9825
|% 1,36
|
|Riyal
|2,4364
|2,4486
|% 0,93
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.799
|1.800
|6,64
|
|Altın Gr.
|530
|530
|6,81
|
|Cumhuriyet
|3.510
|3.563
|58,00
|
|Tam
|3.491
|3.579
|58,93
|
|Yarım
|1.687
|1.731
|28,50
|
|Çeyrek
|846
|866
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,14
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|B. Petrol
|84,40
|84,40
|1,22
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