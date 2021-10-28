***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
28.10.2021 11:11
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 15.000.000.000.-TL (OnBeşMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 31.12.2020 tarih ve 79/1622 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli şekilde satışa sunulmak üzere, 450.000.000.-TL (DörtYüzElliMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973149
BIST
11:171.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,34
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.522
En Düşük
1.517
11:179,6029
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1228
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6159
En Düşük
9,4668
11:1711,1371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1100
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1529
En Düşük
11,0056
11:17555,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 7,73
|Açılış
|: 555,69
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
555,73
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler11:17
|ATATP
|43,56
|32.688.646
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|29.704.780
|% 9,98
|
|ZRGYO
|2,00
|15.280.133
|% 9,89
|
|HEDEF
|3,12
|8.508.805
|% 9,86
|
|GOZDE
|6,69
|162.129.212
|% 9,85
|
|GOODY
|8,10
|39.191.820
|% -5,15
|
|KTSKR
|31,58
|54.558.379
|% -5,11
|
|TIRE
|8,76
|15.418.406
|% -4,78
|
|TURSG
|4,91
|57.895.239
|% -3,91
|
|DYOBY
|9,81
|10.523.607
|% -3,82
|
|GARAN
|9,74
|1.126.053.808
|% 1,88
|
|SISE
|8,65
|283.711.012
|% -1,48
|
|TSPOR
|5,59
|261.339.722
|% 6,68
|
|AKBNK
|5,87
|259.968.839
|% 1,56
|
|EREGL
|19,78
|231.832.177
|% 0,05
|
|GARAN
|9,74
|1.126.053.808
|% 1,88
|
|YKBNK
|2,69
|165.586.355
|% 1,13
|
|TSPOR
|5,59
|261.339.722
|% 6,68
|
|AKBNK
|5,87
|259.968.839
|% 1,56
|
|SISE
|8,65
|283.711.012
|% -1,48
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5994
|9,6029
|% 1,30
|
|Euro
|11,1314
|11,1371
|% 1,00
|
|Sterlin
|13,1383
|13,2042
|% 1,13
|
|Frank
|10,3957
|10,4583
|% 1,04
|
|Riyal
|2,5445
|2,5573
|% 0,94
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|5,56
|
|Altın Gr.
|555
|555
|6,99
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,16
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,09
|
|B. Petrol
|83,22
|83,22
|-0,65
|