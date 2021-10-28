***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
28.10.2021 11:11
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 15.000.000.000.-TL (OnBeşMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde
11:221.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,93
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.522
En Düşük
1.517
11:229,5959
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1158
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6159
En Düşük
9,4668
11:2211,1314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1043
|Açılış
|: 11,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1529
En Düşük
11,0056
11:22556,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 8,13
|Açılış
|: 556,09
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
556,21
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler11:22
|ATATP
|43,56
|32.736.519
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|29.747.918
|% 9,98
|
|ZRGYO
|2,00
|15.286.825
|% 9,89
|
|HEDEF
|3,12
|8.562.512
|% 9,86
|
|GOZDE
|6,69
|162.146.506
|% 9,85
|
|KTSKR
|31,60
|56.110.433
|% -5,05
|
|GOODY
|8,12
|39.621.269
|% -4,92
|
|TIRE
|8,81
|15.756.409
|% -4,24
|
|TURSG
|4,90
|60.301.693
|% -4,11
|
|DYOBY
|9,81
|10.960.136
|% -3,82
|
|GARAN
|9,74
|1.182.332.734
|% 1,88
|
|SISE
|8,65
|293.904.795
|% -1,48
|
|AKBNK
|5,87
|264.582.791
|% 1,56
|
|TSPOR
|5,60
|264.032.696
|% 6,87
|
|EREGL
|19,79
|234.762.902
|% 0,10
|
|GARAN
|9,74
|1.182.332.734
|% 1,88
|
|YKBNK
|2,67
|188.089.005
|% 0,38
|
|TSPOR
|5,60
|264.032.696
|% 6,87
|
|AKBNK
|5,87
|264.582.791
|% 1,56
|
|SISE
|8,65
|293.904.795
|% -1,48
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5920
|9,5959
|% 1,22
|
|Euro
|11,1257
|11,1314
|% 0,95
|
|Sterlin
|13,1483
|13,2143
|% 1,21
|
|Frank
|10,4003
|10,4629
|% 1,09
|
|Riyal
|2,5466
|2,5594
|% 1,02
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|5,47
|
|Altın Gr.
|556
|556
|7,73
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,16
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|0,10
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|-0,68
|