***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
15.11.2021 16:44
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2020, 02.12.2020 ve 04.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 17.11.2020, 02.12.2020 ve 04.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 15.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 31.12.2020 tarih ve 79/1622 sayılı kararı ile onaylandığı, ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 190.000.000.- Türk Lirası tutarında, azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977797
BIST
17:591.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,96%
|| 64,81
|Açılış
|: 1.672
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1.711
En Düşük
1.672
17:5910,0737
En Yüksek
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|: 0,74%
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|: 10,0150
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
9,9378
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|Açılış
|: 11,4500
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|Önceki Kapanış
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11,4087
17:59600,73
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|: 0,13%
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|Açılış
|: 600,73
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|Önceki Kapanış
|: 599,97
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603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GARFA
|13,80
|7.657.674
|% 9,96
|
|DOBUR
|123,70
|26.129.027
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.816.520
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|783.703.453
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|172.048.207
|% 9,92
|
|PENTA
|175,80
|32.986.530
|% -9,98
|
|ADESE
|1,10
|661.303.596
|% -9,84
|
|BASGZ
|14,23
|799.280.677
|% -8,61
|
|VAKFN
|5,86
|147.895.107
|% -8,15
|
|OYLUM
|8,94
|42.766.485
|% -8,12
|
|THYAO
|17,60
|3.526.109.484
|% -1,23
|
|PETKM
|7,95
|2.085.929.954
|% 3,92
|
|KRDMD
|7,73
|1.452.019.762
|% 2,93
|
|SISE
|9,94
|1.349.646.604
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.816.520
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|661.303.596
|% -9,84
|
|TSKB
|1,71
|859.176.045
|% 8,23
|
|SKBNK
|1,23
|623.929.999
|% 6,96
|
|EKGYO
|2,18
|622.740.219
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.534.923
|% 9,71
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0683
|10,0737
|% 0,74
|
|Euro
|11,5223
|11,5356
|% 0,73
|
|Sterlin
|13,4455
|13,5130
|% 0,48
|
|Frank
|10,8638
|10,9292
|% 0,42
|
|Riyal
|2,6694
|2,6828
|% 0,42
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-7,25
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|Altın Gr.
|601
|601
|1,48
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|8,07
|8,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|80,97
|80,97
|-1,20
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Seans Raporu
17:59
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17:59HALKB
Yüzde 9.17 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 179, 509 adet işlem
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17:57GARFA
Yüzde 9.24 oranında artışla 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 830 adet işlem
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17:56TSPOR
Yüzde 9.32 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 773, 902 adet işlem
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17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 15 artarak (% 4.29 ) 1, 510
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17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AKBNK, GARAN, VAKBN, AKSGY, DIRIT, SAHOL, YKBNK, ISCTR