***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
17.11.2021 15:50
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2021, 13.10.2021 ve 08.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 05.10.2021, 13.10.2021 ve 08.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz ed
15:391.696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 10,01
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
15:3910,4631
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1463
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,5623
En Düşük
10,2960
15:3911,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1764
|Açılış
|: 11,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9543
En Düşük
11,6569
15:39625,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 11,58
|Açılış
|: 625,29
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,40
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler15:39
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.655.985
|% 9,97
|
|MERCN
|12,48
|46.837.547
|% 9,96
|
|BASGZ
|17,23
|346.504.706
|% 9,96
|
|DITAS
|20,84
|35.908.863
|% 9,92
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|IDEAS
|44,84
|73.706.500
|% -7,05
|
|TDGYO
|6,92
|40.446.683
|% -4,95
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|COSMO
|9,50
|120.695
|% -4,71
|
|PETKM
|7,68
|2.358.794.471
|% -3,15
|
|GARAN
|11,98
|1.901.585.530
|% -0,75
|
|SISE
|10,30
|1.398.809.713
|% 3,41
|
|KRDMD
|7,62
|958.843.386
|% 1,46
|
|THYAO
|17,87
|819.294.080
|% 1,19
|
|PETKM
|7,68
|2.358.794.471
|% -3,15
|
|ADESE
|1,07
|268.917.811
|% 2,88
|
|YKBNK
|3,34
|772.067.352
|% -0,89
|
|EKGYO
|2,13
|424.401.882
|% 1,91
|
|ODAS
|1,58
|276.394.638
|% 1,94
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4599
|10,4631
|% 1,42
|
|Euro
|11,8494
|11,8570
|% 1,51
|
|Sterlin
|14,0119
|14,0821
|% 1,49
|
|Frank
|11,1806
|11,2480
|% 1,28
|
|Riyal
|2,7755
|2,7894
|% 1,22
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|13,96
|
|Altın Gr.
|625
|625
|11,75
|
|Cumhuriyet
|4.143
|4.205
|72,00
|
|Tam
|4.125
|4.229
|75,49
|
|Yarım
|1.994
|2.045
|36,51
|
|Çeyrek
|1.000
|1.023
|18,26
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|8,43
|8,44
|0,21
|
|B. Petrol
|81,96
|81,96
|-0,47
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
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15:52MERCN
Yüzde 9.96 oranında artışla 12.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 895, 574 adet işlem
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15:51DITAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 20.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 782, 958 adet işlem
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15:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 73 artarak (% 0.47 ) 1, 852
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15:50XU100
Endeks 1, 695 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 18, 147.00 milyon TL de
-
15:50NIBAS
Yüzde 6.49 oranında artışla 7.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 268, 024 adet işlem