***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.11.2021 15:34
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 20.000.000.000.-TL (YirmiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın04.11.2021 tarih ve 56/1607 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 900.000.000.-TL (DokuzYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978960
BIST
16:511.751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 13,58
|Açılış
|: 1.751
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|Önceki Kapanış
|: 1.737
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1.759
En Düşük
1.741
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 11,1500
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11,2638
En Düşük
10,9592
16:5112,6514
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|: -0,44%
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|Önceki Kapanış
|: 12,5700
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|Açılış
|: 665,26
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|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
666,50
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler16:51
|EDATA
|11,00
|39.149.983
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|39.614.391
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.397.330
|% 10,00
|
|FENER
|33,02
|246.215.957
|% 9,99
|
|SANFM
|31,96
|14.015.973
|% 9,98
|
|BASGZ
|12,57
|453.480.681
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|96.443.471
|% -9,96
|
|SEYKM
|16,19
|22.142.498
|% -9,25
|
|IDEAS
|40,96
|21.911.163
|% -8,16
|
|TGSAS
|17,69
|38.310.316
|% -5,65
|
|THYAO
|17,53
|2.158.482.559
|% 2,57
|
|GARAN
|12,00
|1.404.399.979
|% -0,41
|
|SISE
|11,17
|1.245.894.877
|% -0,71
|
|KRDMD
|8,32
|1.062.572.792
|% 1,71
|
|TSPOR
|9,32
|727.628.922
|% 8,62
|
|ODAS
|1,64
|468.107.470
|% 2,50
|
|YKBNK
|3,55
|587.833.303
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,32
|1.062.572.792
|% 1,71
|
|THYAO
|17,53
|2.158.482.559
|% 2,57
|
|GARAN
|12,00
|1.404.399.979
|% -0,41
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2210
|11,2301
|% -0,19
|
|Euro
|12,6381
|12,6514
|% -0,44
|
|Sterlin
|15,0856
|15,1612
|% 0,04
|
|Frank
|12,0846
|12,1574
|% 0,13
|
|Riyal
|2,9908
|3,0058
|% 0,01
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-7,58
|
|Altın Gr.
|664
|664
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|4.399
|4.466
|14,00
|
|Tam
|4.367
|4.477
|4,45
|
|Yarım
|2.111
|2.166
|2,15
|
|Çeyrek
|1.059
|1.083
|1,08
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|8,92
|8,93
|0,03
|
|B. Petrol
|78,70
|78,70
|-0,19
|