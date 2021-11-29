***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
29.11.2021 10:37
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 15.000.000.000.-TL (OnBeşMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 04.11.2021 tarih ve 56/1607 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 190.000.000.-TL (YüzDoksanMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979982
BIST
10:471.786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 9,33
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.779
10:4712,6314
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 0,2624
|Açılış
|: 12,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3600
|
12,8144
En Düşük
12,3321
10:4714,2380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,2290
|Açılış
|: 13,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9500
|
14,4643
En Düşük
13,9221
10:47729,33
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 16,28
|Açılış
|: 729,33
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler10:47
|RAYSG
|15,07
|6.910.703
|% 10,00
|
|RALYH
|19,61
|13.701.153
|% 9,98
|
|DOBUR
|319,90
|10.590.929
|% 9,97
|
|INTEM
|50,45
|4.658.835
|% 9,96
|
|KUTPO
|127,10
|75.091.543
|% 9,95
|
|IDEAS
|30,20
|10.922.035
|% -9,96
|
|DURDO
|18,96
|23.423.609
|% -9,11
|
|KERVN
|0,60
|552.006
|% -9,09
|
|FRIGO
|3,84
|15.563.007
|% -7,47
|
|BJKAS
|5,39
|32.049.454
|% -6,42
|
|THYAO
|17,23
|746.658.009
|% 1,41
|
|SISE
|12,01
|285.972.486
|% 0,59
|
|ASELS
|21,30
|224.964.903
|% 3,00
|
|MIATK
|27,16
|212.319.528
|% 6,85
|
|KRDMD
|8,68
|204.639.679
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,26
|125.051.785
|% 1,80
|
|YKBNK
|3,21
|170.894.889
|% 0,63
|
|THYAO
|17,23
|746.658.009
|% 1,41
|
|TSKB
|1,48
|55.096.239
|% 0,68
|
|ODAS
|1,53
|55.494.010
|% -0,65
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5990
|12,6314
|% 2,12
|
|Euro
|14,1952
|14,2380
|% 1,63
|
|Sterlin
|16,7954
|16,8796
|% 1,97
|
|Frank
|13,5893
|13,6711
|% 1,80
|
|Riyal
|3,3600
|3,3769
|% 2,21
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,33
|
|Altın Gr.
|729
|729
|16,28
|
|Cumhuriyet
|4.683
|4.754
|-64,00
|
|Tam
|4.662
|4.779
|130,55
|
|Yarım
|2.253
|2.312
|63,15
|
|Çeyrek
|1.130
|1.156
|31,57
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,37
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,49
|9,50
|0,31
|
|B. Petrol
|74,73
|74,73
|3,14
|