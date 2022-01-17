***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
17.01.2022 14:15
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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14.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 20.000.000.000.-TL (YirmiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 04.11.2021 tarih ve 56/1607 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli şekilde satışa sunulmak üzere, 600.000.000.-TL (AltıYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994646
BIST
15:052.100
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 26,92
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.103
En Düşük
2.084
15:0513,5131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0061
|Açılış
|: 13,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5250
|
13,7069
En Düşük
13,4355
15:0515,4151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0129
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,6321
En Düşük
15,3579
15:05790,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,72
|Açılış
|: 790,38
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
787,06
BIST En Aktif Hisseler15:05
|IHAAS
|12,12
|11.831.093
|% 9,98
|
|TETMT
|429,80
|30.042.605
|% 9,98
|
|EMNIS
|26,02
|1.313.732
|% 9,97
|
|CMENT
|31,76
|683.824
|% 9,97
|
|AYCES
|69,00
|5.303.713
|% 9,96
|
|AKFGY
|7,98
|17.578.797
|% -9,93
|
|ERCB
|49,80
|60.703.383
|% -8,62
|
|PSGYO
|15,69
|233.240.023
|% -8,08
|
|DENGE
|1,39
|1.181.814
|% -6,71
|
|SERVE
|12,30
|156.801
|% -5,24
|
|PETKM
|9,84
|1.950.911.846
|% 3,47
|
|THYAO
|28,40
|1.819.623.667
|% 0,64
|
|KRDMD
|13,24
|1.417.394.372
|% 0,23
|
|KOZAL
|135,90
|1.351.586.864
|% 5,27
|
|AKBNK
|7,62
|1.292.955.726
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,49
|561.079.312
|% 2,47
|
|PETKM
|9,84
|1.950.911.846
|% 3,47
|
|YKBNK
|3,97
|763.232.328
|% 2,32
|
|AKBNK
|7,62
|1.292.955.726
|% 1,46
|
|HALKB
|5,46
|935.670.903
|% 6,02
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4924
|13,5131
|% -0,05
|
|Euro
|15,4047
|15,4151
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,3884
|18,4806
|% -0,27
|
|Frank
|14,7045
|14,7930
|% -0,22
|
|Riyal
|3,5857
|3,6037
|% -0,17
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|3,40
|
|Altın Gr.
|790
|790
|0,67
|
|Cumhuriyet
|5.245
|5.324
|-5,00
|
|Tam
|5.219
|5.350
|-5,61
|
|Yarım
|2.523
|2.588
|-2,72
|
|Çeyrek
|1.265
|1.294
|-1,35
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,99
|10,00
|0,02
|
|B. Petrol
|85,82
|85,82
|-0,24
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:20KARYE
Yüzde 5.60 oranında artışla 18.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 201, 522 adet işlem
-
15:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 9 artarak (% 1.13 ) 2, 328
-
15:18XU100
Endeks 2, 099 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 22, 602.00 milyon TL de
-
15:18SRVGY
Yüzde 8.09 oranında artışla 101.60 lira fiyatla işlem gören hissede 413, 633 adet işlem
-
15:17EUHOL
Yüzde 6.11 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 374, 509 adet işlem