***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
07.03.2022 15:04
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2021, 13.10.2021 ve 08.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 05.10.2021, 13.10.2021 ve 08.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 20.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 04.11.2021 tarih ve 56/1607 sayılı kararı ile onaylandığı, ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli şekilde satışa sunulmak üzere, 1.300.000.000.-TL (BirMilyarÜçYüzMilyonTürkLirası) tutarında, azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007779
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