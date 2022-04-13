***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
13.04.2022 15:26
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2021, 13.10.2021 ve 08.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 05.10.2021, 13.10.2021 ve 08.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 20.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 04.11.2021 tarih ve 56/1607 sayılı kararı ile onaylandığı, ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli şekilde satışa sunulmak üzere, 500.000.000.-TL (BeşYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020042
BIST
15:402.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -4,23
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.455
15:4014,6008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0022
|Açılış
|: 14,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
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14,6054
En Düşük
14,5551
15:4015,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0379
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
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15,8630
En Düşük
15,7820
15:40926,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,82
|Açılış
|: 926,93
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|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,66
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler15:40
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|OYLUM
|2,56
|11.539.600
|% 9,87
|
|CRDFA
|2,35
|31.628.122
|% 9,81
|
|ZOREN
|2,20
|570.535.361
|% 8,91
|
|AVGYO
|3,52
|25.282.691
|% 7,98
|
|ASUZU
|81,00
|23.536.440
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|5.984.773
|% -9,97
|
|ISFIN
|4,12
|278.197.865
|% -9,45
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|PINSU
|3,73
|50.817.361
|% -9,02
|
|THYAO
|37,06
|2.291.133.013
|% -0,48
|
|GARAN
|13,64
|2.246.931.326
|% -0,66
|
|SISE
|17,45
|2.178.065.028
|% 1,04
|
|KRDMD
|16,14
|2.035.508.763
|% 0,44
|
|EREGL
|34,94
|2.033.006.828
|% 1,51
|
|YKBNK
|5,02
|1.981.015.129
|% -0,82
|
|EKGYO
|2,71
|810.764.026
|% -0,37
|
|ODAS
|2,34
|654.868.779
|% 3,08
|
|ZOREN
|2,20
|570.535.361
|% 8,91
|
|GARAN
|13,64
|2.246.931.326
|% -0,66
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5950
|14,6008
|% 0,02
|
|Euro
|15,8303
|15,8483
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,9140
|19,0089
|% 0,06
|
|Frank
|15,5502
|15,6439
|% -0,13
|
|Riyal
|3,8803
|3,8998
|% 0,09
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|10,82
|
|Altın Gr.
|929
|929
|6,63
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|20,00
|
|Tam
|6.123
|6.276
|16,59
|
|Yarım
|2.960
|3.036
|8,02
|
|Çeyrek
|1.484
|1.518
|4,01
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,67
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,48
|
Seans Raporu
15:40
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15:55MIPAZ
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 6.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 128, 082 adet işlem
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15:53KOZAL
Yüzde 4.35 oranında artışla 165.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 807, 644 adet işlem
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