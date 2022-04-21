***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
21.04.2022 15:24
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 20.000.000.000.-TL (YirmiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 04.11.2021 tarih ve 56/1607 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 400.000.000.-TL (DörtYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022668
BIST
15:572.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 33,20
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
15:5714,7044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0331
|Açılış
|: 14,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7044
En Düşük
14,6564
15:5716,0435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1116
|Açılış
|: 16,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
15:57920,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,70
|Açılış
|: 920,67
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler15:55
|IHAAS
|19,25
|12.486.257
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.039.661
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.342.930
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|52.920.884
|% 9,87
|
|TDGYO
|8,40
|12.993.458
|% 8,81
|
|HUNER
|3,20
|157.304.067
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|KAPLM
|50,00
|7.199.536
|% -4,12
|
|MEPET
|3,50
|6.540.027
|% -3,85
|
|MANAS
|26,36
|61.704.634
|% -3,73
|
|THYAO
|39,80
|3.578.078.400
|% 2,42
|
|EKGYO
|3,14
|2.730.299.006
|% 7,90
|
|GARAN
|14,44
|2.591.809.415
|% 1,76
|
|KRDMD
|16,36
|1.865.313.075
|% 0,99
|
|ASELS
|28,22
|1.569.267.970
|% 1,29
|
|EKGYO
|3,14
|2.730.299.006
|% 7,90
|
|ODAS
|2,57
|645.849.598
|% -1,53
|
|VAKBN
|4,65
|1.099.067.132
|% 5,68
|
|YKBNK
|5,33
|1.188.234.196
|% 0,38
|
|TSKB
|2,03
|416.221.991
|% 1,50
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6964
|14,6990
|% 0,19
|
|Euro
|16,0183
|16,0331
|% 0,64
|
|Sterlin
|19,1132
|19,2090
|% -0,01
|
|Frank
|15,4174
|15,5102
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9065
|3,9260
|% 0,17
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|-9,26
|
|Altın Gr.
|920
|921
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|6.117
|6.210
|11,00
|
|Tam
|6.090
|6.242
|12,60
|
|Yarım
|2.944
|3.019
|6,10
|
|Çeyrek
|1.476
|1.510
|3,05
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,85
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,17
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,54
|
Seans Raporu
15:55
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16:10TRCAS
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 470, 245 adet işlem
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16:08INVEO
Yüzde 5.57 oranında artışla 34.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 533, 542 adet işlem
-
16:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 83 artarak (% 1.52 ) 2, 864
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16:07XU100
Endeks 2, 559 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 35, 030.00 milyon TL de
-
16:07ASUZU
Yüzde 4.39 oranında artışla 94.00 lira fiyatla işlem gören hissede 644, 359 adet işlem