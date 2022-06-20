***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
20.06.2022 16:29
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2021, 13.10.2021 ve 08.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 20.000.000.000.-TL (YirmiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 04.11.2021 tarih ve 56/1607 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 200.000.000.-TL (İkiYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038266
BIST
17:462.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,34
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
17:4617,3391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
17:4618,2754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0899
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
17:461.024,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,44
|Açılış
|: 1.024,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler17:46
|EGEEN
|2.205,50
|193.119.149
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.825.041
|% 9,98
|
|ULUSE
|167,60
|29.620.491
|% 9,97
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|ISDMR
|23,62
|150.034.692
|% -5,90
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|HUBVC
|8,16
|18.499.364
|% -4,56
|
|THYAO
|50,75
|6.942.828.541
|% 5,33
|
|EREGL
|27,74
|4.425.808.712
|% -3,81
|
|SISE
|22,28
|1.729.799.300
|% 1,74
|
|SASA
|45,40
|1.526.249.572
|% -1,39
|
|TUPRS
|260,40
|1.153.713.258
|% -2,98
|
|ODAS
|3,10
|912.787.525
|% 5,80
|
|YKBNK
|4,88
|929.982.136
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,06
|715.419.970
|% 2,53
|
|EREGL
|27,74
|4.425.808.712
|% -3,81
|
|THYAO
|50,75
|6.942.828.541
|% 5,33
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3282
|17,3391
|% 0,08
|
|Euro
|18,2515
|18,2754
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,1618
|21,2680
|% 0,23
|
|Frank
|17,8470
|17,9545
|% 0,37
|
|Riyal
|4,6063
|4,6294
|% 0,06
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|-1,14
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.789
|6.901
|-65,00
|
|Yarım
|3.333
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,63
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|-0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,09
|
Seans Raporu
17:46
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17:59XU100
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Yüzde 6.19 oranında artışla 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 436, 383 adet işlem
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17:57MNDRS
Yüzde 4.84 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 652, 552 adet işlem
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17:56GUBRF
Yüzde 4.87 oranında artışla 75.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 612, 758 adet işlem