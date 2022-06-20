***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.10.2021, 13.10.2021 ve 08.11.2021vBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 20.000.000.000.-TL (YirmiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 04.11.2021 tarih ve 56/1607 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 250.000.000.-TL (İkiYüzElliMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038268BIST