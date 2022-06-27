***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.10.2021, 13.10.2021 ve 08.11.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 05.10.2021, 13.10.2021 ve 08.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 04.11.2021 tarih ve 56/1607 sayılı kararı ile onaylandığı, ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu. 20.000.000.000.-TLBu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin şekilde satışa sunulmak üzere, tutarında, vadeli, kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. tahsisli250.000.000.-TL (İkiYüzElliMilyonTürkLirası)azami 185 günyönetim sözleşmesine dayalıKamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039461BIST