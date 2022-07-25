***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
25.07.2022 16:00
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2021, 13.10.2021 ve 08.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 20.000.000.000.-TL (YirmiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 04.11.2021 tarih ve 56/1607 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli şekilde satışa sunulmak üzere, 1.000.000.000.-TL (BirMilyarTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047561
BIST
17:392.546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 29,07
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
17:3917,8432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1160
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
17:3918,2228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0996
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
17:39985,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,23
|Açılış
|: 985,21
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler17:37
|INTEM
|73,15
|37.154.241
|% 10,00
|
|ANGEN
|34,92
|193.471.598
|% 9,95
|
|KLRHO
|17,90
|69.801.701
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,95
|41.979.755
|% 9,95
|
|DOBUR
|52,50
|14.194.182
|% 9,92
|
|HEDEF
|7,83
|86.907.247
|% -10,00
|
|SERVE
|30,00
|4.216.570
|% -7,64
|
|SANEL
|11,40
|2.997.034
|% -7,62
|
|ULUUN
|23,70
|480.944.460
|% -6,10
|
|OTTO
|32,14
|238.187
|% -5,47
|
|THYAO
|49,60
|3.501.800.063
|% -0,90
|
|SISE
|21,18
|1.618.005.913
|% 1,15
|
|EKGYO
|3,15
|1.604.129.314
|% -0,32
|
|AKBNK
|8,95
|964.976.893
|% 3,59
|
|YKBNK
|4,81
|914.217.905
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,15
|1.604.129.314
|% -0,32
|
|SKBNK
|1,49
|309.856.979
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,81
|914.217.905
|% 3,00
|
|ODAS
|3,77
|604.124.618
|% 3,86
|
|TSKB
|2,42
|355.068.049
|% 3,42
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8301
|17,8403
|% 0,64
|
|Euro
|18,2201
|18,2320
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,4020
|21,5093
|% 0,85
|
|Frank
|18,4025
|18,5134
|% 0,22
|
|Riyal
|4,7312
|4,7549
|% 0,57
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-11,49
|
|Altın Gr.
|985
|985
|0,41
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.646
|6.695
|-67,00
|
|Yarım
|3.238
|3.273
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.636
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,41
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,55
|-0,07
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,64
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:52MIPAZ
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 441, 151 adet işlem
-
17:51MIPAZ
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 438, 043 adet işlem
-
17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 1 artarak (% 1.31 ) 2, 248
-
17:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ANGEN, INTEM, SKBNK, NTGAZ, KLRHO, MMCAS, DOBUR
-
17:49
ESCOM, IDEAS, DZGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında