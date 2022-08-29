***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
29.08.2022 16:45
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2021, 13.10.2021 ve 08.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 20.000.000.000.-TL (YirmiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 04.11.2021 tarih ve 56/1607 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 2.000.000.000.-TL (İkiMilyarTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058898
BIST
16:373.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 11,78
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.164
En Düşük
3.111
16:3718,1896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0248
|Açılış
|: 18,2280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
16:3718,2117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1144
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
16:371.016,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.016,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,51
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler16:37
|DYOBY
|18,64
|64.893.695
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|40.099.235
|% 9,95
|
|VAKBN
|6,65
|1.949.202.271
|% 9,92
|
|DOGUB
|8,65
|12.533.254
|% 9,91
|
|KONTR
|212,60
|345.786.799
|% 9,64
|
|MTRKS
|65,15
|4.554.617
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.456.839
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|49.097.162
|% -9,91
|
|BRKO
|1,85
|525.434
|% -9,76
|
|PETKM
|13,63
|5.144.511.004
|% 4,05
|
|THYAO
|69,95
|4.781.614.357
|% 0,36
|
|YKBNK
|6,93
|3.144.431.261
|% -1,00
|
|HALKB
|7,80
|3.087.673.402
|% 9,40
|
|GARAN
|24,64
|2.732.787.736
|% -1,44
|
|YKBNK
|6,93
|3.144.431.261
|% -1,00
|
|HALKB
|7,80
|3.087.673.402
|% 9,40
|
|PETKM
|13,63
|5.144.511.004
|% 4,05
|
|EKGYO
|3,97
|1.239.677.730
|% 0,25
|
|VAKBN
|6,65
|1.949.202.271
|% 9,92
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1797
|18,1896
|% 0,14
|
|Euro
|18,2058
|18,2117
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,2372
|21,3437
|% -0,11
|
|Frank
|18,7353
|18,8481
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8274
|4,8516
|% 0,14
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|0,13
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,37
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-4,00
|
|Tam
|6.821
|6.875
|-56,00
|
|Yarım
|3.324
|3.361
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.680
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,97
|-0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,47
|
Seans Raporu
16:37
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16:51BAKAB
Yüzde 6.85 oranında artışla 34.02 lira fiyatla işlem gören hissede 638, 069 adet işlem
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16:50MAKTK
Yüzde 4.12 oranında artışla 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 123, 712 adet işlem
-
16:49XU100
Endeks 3, 155 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 49, 810.00 milyon TL de
-
16:49HALKB
Yüzde 9.40 oranında artışla 7.80 lira fiyatla işlem gören hissede 413, 336, 395 adet işlem
-
16:48KMPUR
Yüzde 4.76 oranında artışla 43.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 151, 308 adet işlem