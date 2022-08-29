***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
29.08.2022 17:13
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Düzeltme:
29.08.2022 tarihi 16:45:45 saatinde yapılmış olan bir önceki duyuruda sehven SPK tarafından onaylandığı belirtilen tertip ihraç başvurusu aşağıda yer almaktadır.
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 04.11.2021 tarih ve 56/1607 sayılı kararı ile onaylandığı, ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu. 20.000.000.000.-TL
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin şekilde satışa sunulmak üzere, tutarında, vadeli, kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. tahsisli
2.000.000.000.-TL (İkiMilyarTürkLirası)
azami 185 gün
yönetim sözleşmesine dayalı
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058906
BIST
17:263.169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 22,82
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
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3.174
En Düşük
3.111
17:2618,1903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0255
|Açılış
|: 18,2250
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|Önceki Kapanış
|: 18,2300
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18,2020
En Düşük
18,1496
17:2618,1933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0960
|Açılış
|: 18,2500
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|Önceki Kapanış
|: 18,1600
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18,2407
En Düşük
18,0156
17:261.018,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,80
|Açılış
|: 1.018,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.020,67
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler17:26
|ADEL
|33,54
|41.304.363
|% 9,97
|
|DYOBY
|18,64
|65.818.779
|% 9,97
|
|KONTR
|213,20
|383.681.741
|% 9,95
|
|NTGAZ
|20,66
|40.786.965
|% 9,95
|
|VAKBN
|6,65
|1.960.118.173
|% 9,92
|
|MTRKS
|65,15
|4.657.880
|% -9,95
|
|HKTM
|19,29
|632.093.104
|% -9,94
|
|SILVR
|25,54
|3.522.809
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|49.635.109
|% -9,91
|
|PETKM
|13,61
|5.606.278.068
|% 3,89
|
|THYAO
|70,30
|5.430.950.479
|% 0,86
|
|YKBNK
|6,98
|3.576.297.675
|% -0,29
|
|HALKB
|7,81
|3.212.172.208
|% 9,54
|
|GARAN
|24,70
|3.115.930.351
|% -1,20
|
|YKBNK
|6,98
|3.576.297.675
|% -0,29
|
|HALKB
|7,81
|3.212.172.208
|% 9,54
|
|EKGYO
|4,04
|1.650.670.001
|% 2,02
|
|PETKM
|13,61
|5.606.278.068
|% 3,89
|
|ISCTR
|7,96
|2.786.456.731
|% 2,98
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1851
|18,1903
|% 0,14
|
|Euro
|18,1899
|18,1933
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,2852
|21,3920
|% 0,11
|
|Frank
|18,7400
|18,8528
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8277
|4,8519
|% 0,15
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|2,44
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,13
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|15,00
|
|Tam
|6.836
|6.893
|-38,00
|
|Yarım
|3.331
|3.370
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.684
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,87
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,41
|
Seans Raporu
17:26
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17:41AYGAZ
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17:39XU030
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Endeks 3, 169 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 56, 284.00 milyon TL de
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17:39MNDRS
Yüzde 6.73 oranında artışla 5.71 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 215, 630 adet işlem