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***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

29.08.2022 17:13
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.08.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Düzeltme: 
29.08.2022 tarihi 16:45:45 saatinde yapılmış olan bir önceki duyuruda sehven SPK tarafından onaylandığı belirtilen tertip ihraç başvurusu aşağıda yer almaktadır.
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin    ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın  04.11.2021 tarih ve 56/1607 sayılı kararı ile onaylandığı, ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya  duyurulmuştu.  20.000.000.000.-TL
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi  piyasada, halka arz edilmeksizin   şekilde satışa sunulmak üzere,   tutarında,   vadeli,  kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi  amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. tahsisli
2.000.000.000.-TL (İkiMilyarTürkLirası)
azami 185 gün
 yönetim sözleşmesine dayalı
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058906


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