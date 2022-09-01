***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
01.09.2022 11:20
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 20.000.000.000.-TL (YirmiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 04.11.2021 tarih ve 56/1607 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 2.000.000.000.-TL (İkiMilyarTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059246
BIST
11:323.146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -24,92
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:3218,2069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
11:3218,3099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
11:32994,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,33
|Açılış
|: 994,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler11:32
|SMRTG
|41,18
|125.990.720
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,45
|12.296.514
|% 9,88
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|HUNER
|4,06
|106.073.711
|% 8,56
|
|PRKME
|12,93
|27.811.244
|% 8,38
|
|MTRKS
|52,80
|1.517.525
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,28
|13.133.960
|% -6,76
|
|THYAO
|71,45
|2.379.504.555
|% -2,26
|
|HALKB
|9,18
|2.275.539.452
|% 6,50
|
|PETKM
|14,37
|1.704.895.136
|% -0,35
|
|VAKBN
|7,92
|1.445.300.095
|% 8,34
|
|GARAN
|22,36
|1.171.382.259
|% -2,78
|
|HALKB
|9,18
|2.275.539.452
|% 6,50
|
|EKGYO
|4,05
|947.218.733
|% 1,00
|
|VAKBN
|7,92
|1.445.300.095
|% 8,34
|
|YKBNK
|6,98
|1.025.872.801
|% -0,85
|
|PETKM
|14,37
|1.704.895.136
|% -0,35
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1839
|18,2069
|% 0,12
|
|Euro
|18,2863
|18,3099
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,0152
|21,1206
|% -0,31
|
|Frank
|18,5526
|18,6643
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8186
|4,8428
|% -0,12
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-8,56
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-6,33
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.686
|6.747
|-27,00
|
|Yarım
|3.258
|3.298
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.649
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,69
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,35
|-0,19
|
|B. Petrol
|93,97
|93,97
|-1,67
|
Seans Raporu
11:32
daha fazla
-
11:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, KCHOL, GARAN
-
11:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, BIMAS, GUBRF
-
11:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 17 kaybederek (% -0.93 ) 2, 791
-
11:47
CLEBI, GWIND, ORGE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:47
KONTR, MTRKS, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında