***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
03.10.2022 16:13
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2021, 13.10.2021 ve 08.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 05.10.2021, 13.10.2021 ve 08.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 20.000.000.000.-TL (YirmiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 04.11.2021 tarih ve 56/1607 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 600.000.000.-TL (AltıYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066766
BIST
17:103.342
En Yüksek
|Değişim
|: 5,10%
|| 162,20
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.342
En Düşük
3.196
17:1018,5567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0550
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
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18,5709
En Düşük
18,4910
17:1018,2678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1315
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
17:101.001,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 13,40
|Açılış
|: 1.001,62
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
1.001,62
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler17:09
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|90.187.079
|% 9,99
|
|VAKBN
|7,62
|1.263.911.259
|% 9,96
|
|SODSN
|24,72
|351.971
|% 9,96
|
|KONTR
|64,10
|620.952.965
|% 9,95
|
|ULUFA
|4,50
|11.966.119
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|441.457
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.830.541
|% -9,91
|
|GMTAS
|3,69
|29.280.923
|% -7,29
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|THYAO
|76,30
|5.577.417.306
|% 8,07
|
|SASA
|69,40
|3.040.842.407
|% 1,76
|
|TUPRS
|316,50
|2.064.677.220
|% 9,29
|
|YKBNK
|7,74
|2.026.750.384
|% 9,48
|
|ASELS
|30,44
|1.794.234.285
|% 3,89
|
|EKGYO
|4,07
|1.651.846.988
|% 5,17
|
|YKBNK
|7,74
|2.026.750.384
|% 9,48
|
|HALKB
|7,67
|1.580.994.254
|% 9,89
|
|ODAS
|6,57
|1.167.719.081
|% 3,63
|
|VAKBN
|7,62
|1.263.911.259
|% 9,96
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5446
|18,5591
|% 0,31
|
|Euro
|18,2289
|18,2539
|% 0,65
|
|Sterlin
|20,8520
|20,9566
|% 1,21
|
|Frank
|18,6917
|18,8043
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9195
|4,9441
|% 0,19
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|23,39
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|13,40
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.730
|6.786
|54,00
|
|Yarım
|3.274
|3.315
|24,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,40
|1,35
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|0,82
|
|B. Petrol
|89,14
|89,14
|4,00
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Seans Raporu
17:09
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