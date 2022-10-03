***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
03.10.2022 16:13
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2021, 13.10.2021 ve 08.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 05.10.2021, 13.10.2021 ve 08.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 04.11.2021 tarih ve 56/1607 sayılı kararı ile onaylandığı, ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu. 20.000.000.000.-TL
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin şekilde satışa sunulmak üzere, tutarında, vadeli, kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. nitelikli
600.000.000.-TL (AltıYüzMilyonTürkLirası)
azami 185 gün
yönetim sözleşmesine dayalı
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066767
BIST
16:273.292
En Yüksek
|Değişim
|: 3,51%
|| 111,59
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
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3.299
En Düşük
3.196
16:2718,5666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0649
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
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18,5709
En Düşük
18,4910
16:2718,1757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0394
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
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18,2958
En Düşük
18,1202
16:27996,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,62
|Açılış
|: 996,84
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
999,71
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler16:27
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|81.006.863
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|351.971
|% 9,96
|
|KONTR
|64,10
|615.596.897
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,92
|178.403.754
|% 9,80
|
|ULUFA
|4,50
|11.796.005
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|440.958
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.480.999
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,70
|27.755.835
|% -7,04
|
|THYAO
|75,15
|4.938.318.070
|% 6,44
|
|SASA
|70,70
|2.669.482.619
|% 3,67
|
|TUPRS
|313,50
|1.781.879.569
|% 8,25
|
|YKBNK
|7,39
|1.615.478.232
|% 4,53
|
|ASELS
|30,14
|1.427.879.428
|% 2,87
|
|EKGYO
|3,99
|1.412.201.365
|% 3,10
|
|YKBNK
|7,39
|1.615.478.232
|% 4,53
|
|ODAS
|6,68
|1.052.417.340
|% 5,36
|
|ISCTR
|7,89
|953.991.728
|% 4,92
|
|AKBNK
|11,86
|1.393.604.876
|% 5,05
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5610
|18,5666
|% 0,35
|
|Euro
|18,1482
|18,1757
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,8054
|20,9098
|% 0,98
|
|Frank
|18,7069
|18,8195
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9222
|4,9469
|% 0,25
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|8,62
|
|Altın Gr.
|994
|994
|6,10
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.746
|22,00
|
|Tam
|6.685
|6.737
|5,00
|
|Yarım
|3.254
|3.292
|1,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.645
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,08
|1,03
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|0,50
|
|B. Petrol
|88,78
|88,78
|3,64
|
Seans Raporu
16:27
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16:42SMRTG
Yüzde 9.36 oranında artışla 71.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 746, 789 adet işlem
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16:41KLKIM
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16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 106, 62 artarak (% 3.78 ) 2, 925
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKYHO, BARMA, SMRTG, AYES, KONTR, SODSN, ZOREN