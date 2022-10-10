***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
10.10.2022 14:57
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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03.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 20.000.000.000.-TL (YirmiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 04.11.2021 tarih ve 56/1607 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 600.000.000.-TL (AltıYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069829
BIST
14:513.590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 21,93
|Açılış
|: 3.574
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|Önceki Kapanış
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3.602
En Düşük
3.566
14:5118,5833
En Yüksek
|Değişim
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14:5118,0347
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|Önceki Kapanış
|: 18,1400
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17,9996
14:511.001,55
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|Açılış
|: 1.001,55
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|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
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1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler14:51
|ERCB
|42,48
|58.568.583
|% 9,99
|
|CRFSA
|44,32
|84.678.661
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|115.688.425
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|384.987.304
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.372.161
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|130.916.935
|% -6,20
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|86,00
|4.036.812.386
|% 2,14
|
|EKGYO
|4,34
|1.849.738.077
|% 0,93
|
|SASA
|85,85
|1.791.724.315
|% -1,38
|
|SISE
|30,26
|1.573.174.843
|% 1,68
|
|ASELS
|31,98
|1.494.449.502
|% 1,59
|
|EKGYO
|4,34
|1.849.738.077
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,72
|196.300.833
|% -2,82
|
|DOHOL
|5,34
|580.160.652
|% 0,19
|
|YKBNK
|8,10
|831.236.407
|% -0,49
|
|ISCTR
|8,28
|761.405.690
|% -0,84
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5667
|18,5833
|% -0,18
|
|Euro
|18,0177
|18,0347
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,4689
|20,5715
|% -0,53
|
|Frank
|18,5292
|18,6408
|% -0,61
|
|Riyal
|4,9282
|4,9529
|% -0,19
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-18,82
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-10,49
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|-72,00
|
|Tam
|6.749
|6.799
|-132,00
|
|Yarım
|3.288
|3.324
|-64,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,78
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|-0,18
|
|B. Petrol
|97,03
|97,03
|-0,89
|
Seans Raporu
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