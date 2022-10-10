***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
10.10.2022 14:58
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere
20.000.000.000.-TL (YirmiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı
içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 04.11.2021 tarih ve 56/1607 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikl
i
şekilde
satışa sunulmak üzere, 800.000.000
-TL (SekizYüzMilyon
TürkLirası)
tutarında ve
azami 185 gün
vadeli,
yönetim sözleşmesine dayalı
kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069831
BIST
15:003.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 25,27
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:0018,5786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0374
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:0018,0311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0706
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:001.001,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -13,25
|Açılış
|: 1.001,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:00
|CRFSA
|44,32
|84.818.136
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|115.901.598
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|385.158.399
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,87
|65.476.368
|% 9,93
|
|KIMMR
|7,20
|374.285
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.409.745
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|131.274.007
|% -6,20
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|86,20
|4.205.521.168
|% 2,38
|
|EKGYO
|4,34
|1.876.968.244
|% 0,93
|
|SASA
|85,90
|1.806.033.282
|% -1,32
|
|SISE
|30,24
|1.607.523.459
|% 1,61
|
|ASELS
|32,02
|1.515.236.710
|% 1,72
|
|EKGYO
|4,34
|1.876.968.244
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,72
|204.989.891
|% -2,82
|
|DOHOL
|5,34
|583.843.908
|% 0,19
|
|YKBNK
|8,11
|864.382.669
|% -0,37
|
|ISCTR
|8,28
|779.582.175
|% -0,84
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5659
|18,5786
|% -0,20
|
|Euro
|18,0137
|18,0311
|% -0,39
|
|Sterlin
|20,4952
|20,5980
|% -0,41
|
|Frank
|18,5194
|18,6310
|% -0,66
|
|Riyal
|4,9259
|4,9506
|% -0,24
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-16,78
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-13,02
|
|Cumhuriyet
|6.696
|6.797
|-87,00
|
|Tam
|6.735
|6.784
|-147,00
|
|Yarım
|3.281
|3.317
|-71,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.658
|-36,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,87
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,83
|-0,24
|
|B. Petrol
|97,17
|97,17
|-0,75
|
Seans Raporu
15:00
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15:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, THYAO, KRDMD
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15:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 46 artarak (% 0.55 ) 3, 189
-
15:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, RTALB, BMSCH, CRFSA, MEGAP, HUNER, COSMO, MEGAP
-
15:14
GLRYH, KTSKR, PSGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:14
HEKTS, ROYAL, INFO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında