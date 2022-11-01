***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
01.11.2022 15:12
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2021, 13.10.2021 ve 08.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 20.000.000.000.-TL (YirmiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 04.11.2021 tarih ve 56/1607 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 2.100.000.000.-TL (İkiMilyarYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075889
BIST
15:074.073
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 94,47
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
15:0718,6248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
15:0718,5248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1212
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
15:07989,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 12,81
|Açılış
|: 989,68
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
991,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler15:05
|AKCNS
|48,40
|58.005.410
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.563.943
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.537.622
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|268.272.101
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,82
|96.431.337
|% -8,92
|
|VERTU
|32,90
|143.003.267
|% -8,10
|
|PNSUT
|46,98
|71.828.539
|% -7,70
|
|USAK
|3,91
|81.625.653
|% -7,57
|
|KRTEK
|25,30
|83.470.162
|% -7,53
|
|THYAO
|102,70
|4.009.823.981
|% 1,38
|
|SASA
|129,00
|3.324.789.889
|% 7,32
|
|SISE
|33,60
|2.413.056.333
|% 1,14
|
|ASELS
|33,68
|2.389.683.493
|% 4,53
|
|EKGYO
|4,51
|2.003.074.044
|% 2,27
|
|EKGYO
|4,51
|2.003.074.044
|% 2,27
|
|YKBNK
|9,46
|1.725.292.203
|% 2,71
|
|ISCTR
|9,48
|1.447.765.629
|% 1,72
|
|DOHOL
|6,15
|789.299.103
|% 3,19
|
|AKBNK
|15,03
|1.938.344.741
|% 2,80
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6178
|18,6244
|% 0,10
|
|Euro
|18,5161
|18,5223
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,4659
|21,5735
|% 0,97
|
|Frank
|18,6808
|18,7934
|% 1,03
|
|Riyal
|4,9404
|4,9651
|% 0,12
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.656
|22,27
|
|Altın Gr.
|990
|990
|12,81
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|46,00
|
|Tam
|6.647
|6.703
|52,00
|
|Yarım
|3.239
|3.275
|26,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.636
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,97
|19,99
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|0,51
|
|B. Petrol
|94,64
|94,64
|1,83
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:20ALARK
Yüzde 6.07 oranında artışla 68.10 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 349, 368 adet işlem
-
15:19AKSEN
Yüzde 5.56 oranında artışla 43.70 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 307, 826 adet işlem
-
15:18GOODY
Yüzde 7.89 oranında artışla 16.27 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 034, 682 adet işlem
-
15:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, AKSEN, ASELS
-
15:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 85, 5 artarak (% 2.44 ) 3, 588