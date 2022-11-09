***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
09.11.2022 16:01
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2022, 29.09.2022 ve 31.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 20.000.000.000.-TL (YirmiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 27.10.2022 tarih ve 63/1585 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 200.000.000.-TL (İkiYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078557
BIST
17:584.359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -1,38
|Açılış
|: 4.370
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|Önceki Kapanış
|: 4.360
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4.427
En Düşük
4.333
17:5818,6028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0802
|Açılış
|: 18,6200
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|Önceki Kapanış
|: 18,6150
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18,6092
En Düşük
18,4972
17:5818,7385
En Yüksek
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|: 0,41%
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|Açılış
|: 18,6500
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|Önceki Kapanış
|: 18,6000
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18,7821
En Düşük
18,6318
17:581.024,08
En Yüksek
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|: 0,39%
|| 4,00
|Açılış
|: 1.024,08
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|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
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1.026,49
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:56
|HEKTS
|36,08
|2.646.447.632
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.916.343.054
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|161.544.992
|% 10,00
|
|ORGE
|25,52
|128.699.057
|% 10,00
|
|BARMA
|84,15
|94.601.973
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|126.962.309
|% -10,00
|
|ATSYH
|144,00
|2.570.881
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|60.789.795
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|204.606.619
|% -9,84
|
|KERVT
|11,10
|424.299.911
|% -9,46
|
|THYAO
|111,80
|9.473.185.678
|% -1,06
|
|ASELS
|38,06
|7.572.883.858
|% 5,20
|
|EREGL
|34,66
|5.614.989.657
|% -3,02
|
|TCELL
|32,00
|4.493.746.944
|% 8,84
|
|TTKOM
|13,96
|4.091.252.978
|% 1,90
|
|EKGYO
|5,13
|3.105.078.277
|% -1,35
|
|SKBNK
|2,14
|666.088.963
|% 1,42
|
|ODAS
|9,79
|2.916.343.054
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,96
|4.091.252.978
|% 1,90
|
|TSKB
|3,09
|899.391.120
|% -0,96
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5969
|18,6037
|% 0,44
|
|Euro
|18,7514
|18,7720
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,1266
|21,2325
|% -0,87
|
|Frank
|18,8161
|18,9295
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9289
|4,9537
|% 0,29
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|1,90
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|5,55
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.843
|6.903
|15,00
|
|Yarım
|3.334
|3.375
|7,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.687
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,44
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,84
|0,11
|
|B. Petrol
|93,89
|93,89
|-1,47
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Seans Raporu
17:56
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17:58KOZAL
Yüzde 5.28 oranında artışla 215.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 110, 994 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 4, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 102, 112.00 milyon TL de
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17:57KMPUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 129.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 505 adet işlem
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17:56MNDRS
Yüzde 6.69 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 799, 753 adet işlem
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17:55TCELL
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