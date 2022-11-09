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***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

09.11.2022 16:38
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2022, 29.09.2022 ve 31.10.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak  üzere  20.000.000.000.-TL (YirmiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı  içinde farklı  tertip, vade  ve türlerde kira  sertifikası ihraç 
edilmesi için Sermaye  Piyasası Kurulu  (SPK)'na yaptığı  başvuru, SPK'nın 27.10.2022 tarih ve 63/1585 sayılı  kararı ile 
onaylanmıştı. Bu  izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından  yurt  içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde  satışa
sunulmak üzere,
2.100.000.000.-TL (İkiMilyarYüzMilyonTürkLirası)
tutarında ve
azami 185 gün
vadeli,
yönetim sözleşmesine dayalı
 
kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078588


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Gümüş Gr. 12,74 12,76 0,03  
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