***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
05.01.2023 16:20
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2022, 29.09.2022 ve 31.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 27.10.2022 tarih ve 63/1585 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin şekilde satışa sunulmak üzere, tutarında ve vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur. 20.000.000.000.-TL (YirmiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı
nitelikli
800.000.000.-TL (SekizYüzMilyon
TürkLirası)
azami 185 gün
Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094150
BIST
17:095.136
En Yüksek
|Değişim
|: -7,02%
|| -387,59
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.136
17:0918,7772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0348
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
17:0919,8367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0553
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8048
17:091.107,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -9,96
|Açılış
|: 1.107,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.105,37
BIST En Aktif Hisseler17:09
|BFREN
|5.753,80
|207.709.402
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|DOGUB
|10,92
|67.425.716
|% 9,20
|
|DYOBY
|31,80
|303.275.067
|% 8,90
|
|CEOEM
|23,80
|66.477.927
|% 8,68
|
|KLSYN
|3,42
|32.403.359
|% -10,00
|
|DERIM
|10,17
|28.817.119
|% -10,00
|
|LOGO
|63,00
|100.867.137
|% -10,00
|
|PNLSN
|33,48
|36.831.132
|% -10,00
|
|GESAN
|207,10
|741.703.291
|% -10,00
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|THYAO
|135,70
|10.414.384.429
|% -6,09
|
|KRDMD
|18,20
|7.916.237.218
|% -8,03
|
|ASELS
|59,30
|6.368.445.209
|% -8,98
|
|AKBNK
|18,17
|4.316.722.999
|% -7,53
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|EKGYO
|8,71
|3.869.357.570
|% -7,54
|
|KRDMD
|18,20
|7.916.237.218
|% -8,03
|
|YKBNK
|10,50
|3.090.608.121
|% -9,79
|
|AKBNK
|18,17
|4.316.722.999
|% -7,53
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7672
|18,7772
|% 0,19
|
|Euro
|19,8203
|19,8367
|% -0,28
|
|Sterlin
|22,3086
|22,4205
|% -1,00
|
|Frank
|20,0257
|20,1463
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9780
|5,0030
|% 0,18
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|-17,79
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.108
|-10,29
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.525
|7.596
|-30,00
|
|Yarım
|3.644
|3.713
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.828
|1.856
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,36
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|14,06
|14,08
|-0,26
|
|B. Petrol
|77,79
|77,79
|-0,05
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, TKFEN, ASELS
-
17:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TUPRS, FROTO
-
17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -338, 93 kaybederek (% -6.92 ) 4, 556
-
17:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PINSU, PNLSN, UMPAS, TERA, GESAN, TEKTU, MARTI, IDEAS, ATEKS, CRDFA
-
17:34
KUVVA, DOGUB, UZERB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında