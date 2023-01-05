***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
05.01.2023 16:21
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2022, 29.09.2022 ve 31.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 20.000.000.000.-TL (YirmiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 27.10.2022 tarih ve 63/1585 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 200.000.000.-TL (İkiYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094152
BIST
16:135.321
En Yüksek
|Değişim
|: -3,67%
|| -202,68
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
16:1318,7775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0351
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
16:1319,9024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0104
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8689
16:131.114,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,76
|Açılış
|: 1.114,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler16:13
|DOGUB
|11,00
|57.869.344
|% 10,00
|
|DYOBY
|32,12
|249.290.038
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|194.792.121
|% 10,00
|
|CEOEM
|24,08
|61.133.290
|% 9,95
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|ULUFA
|7,47
|31.625.686
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|26.467.006
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|129.254.911
|% -9,98
|
|EYGYO
|20,62
|1.457.704.845
|% -9,96
|
|TERA
|23,32
|344.210.788
|% -9,96
|
|EREGL
|41,70
|18.558.836.562
|% -2,84
|
|THYAO
|141,90
|9.526.911.692
|% -1,80
|
|KRDMD
|18,95
|7.328.916.559
|% -4,24
|
|ASELS
|62,15
|5.537.421.474
|% -4,60
|
|AKBNK
|19,06
|3.999.497.970
|% -3,00
|
|EREGL
|41,70
|18.558.836.562
|% -2,84
|
|KRDMD
|18,95
|7.328.916.559
|% -4,24
|
|EKGYO
|9,10
|3.504.037.749
|% -3,40
|
|YKBNK
|11,17
|2.562.530.409
|% -4,04
|
|AKBNK
|19,06
|3.999.497.970
|% -3,00
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7648
|18,7775
|% 0,19
|
|Euro
|19,8865
|19,9024
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,4648
|22,5775
|% -0,31
|
|Frank
|20,1388
|20,2601
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9788
|5,0038
|% 0,19
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-9,37
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.114
|-4,34
|
|Cumhuriyet
|7.516
|7.629
|-15,00
|
|Tam
|7.554
|7.612
|-14,00
|
|Yarım
|3.658
|3.721
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.860
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,52
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,12
|14,14
|-0,20
|
|B. Petrol
|79,31
|79,31
|1,47
|
Seans Raporu
16:13
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-
16:28OSMEN
Yüzde -6.79 oranında düşüşle 59.00 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 574 adet işlem
-
16:27BRYAT
Yüzde -6.61 oranında düşüşle 1, 060.00 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 041 adet işlem
-
16:26BIOEN
Yüzde -6.76 oranında düşüşle 16.27 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 973, 883 adet işlem
-
16:25TATGD
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 473, 204 adet işlem
-
16:24XU100
Endeks 5, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 53 altında . İşlem hacmi 108, 146.00 milyon TL de