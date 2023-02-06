***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
06.02.2023 15:08
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2022, 29.09.2022 ve 31.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 20.000.000.000.-TL (YirmiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 27.10.2022 tarih ve 63/1585 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 2.300.000.000.-TL (İkiMilyarÜçYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109995
BIST
15:144.753
En Yüksek
|Değişim
|: -4,89%
|| -244,62
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
15:1418,8327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 19,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
15:1420,2909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0206
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2537
15:141.133,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,22
|Açılış
|: 1.133,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler15:14
|OYAKC
|22,66
|266.514.949
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|88.548.165
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|883.654
|% 10,00
|
|NIBAS
|14,31
|26.524.481
|% 9,99
|
|ONCSM
|93,90
|10.060.525
|% 9,95
|
|SDTTR
|90,90
|77.093.931
|% -10,00
|
|VKING
|40,44
|3.744.310
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,38
|34.090.858
|% -9,89
|
|GUBRF
|186,00
|470.814.976
|% -9,75
|
|CANTE
|64,60
|72.740.983
|% -9,71
|
|THYAO
|134,20
|1.693.247.653
|% -5,96
|
|EREGL
|38,50
|1.117.830.947
|% -1,94
|
|SISE
|40,80
|1.048.355.218
|% -5,20
|
|TUPRS
|567,10
|991.241.602
|% -5,33
|
|KOZAL
|499,30
|721.384.180
|% -7,11
|
|EKGYO
|6,87
|379.656.612
|% -5,50
|
|YKBNK
|8,54
|399.361.535
|% -5,32
|
|AKBNK
|15,63
|714.615.905
|% -5,33
|
|ALBRK
|3,17
|114.079.738
|% -3,06
|
|KRDMD
|16,43
|504.851.103
|% 0,49
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8251
|18,8327
|% 0,07
|
|Euro
|20,2830
|20,2909
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,6168
|22,7303
|% 0,03
|
|Frank
|20,2497
|20,3717
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0030
|5,0281
|% 0,04
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|8,01
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|5,56
|
|Cumhuriyet
|7.731
|7.773
|-7,00
|
|Tam
|7.744
|7.795
|-66,00
|
|Yarım
|3.783
|3.814
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.892
|1.907
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,45
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,58
|13,60
|0,07
|
|B. Petrol
|80,52
|80,52
|0,58
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:29KRSTL
Yüzde -8.16 oranında düşüşle 8.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 237, 941 adet işlem
-
15:28BJKAS
Yüzde -9.89 oranında düşüşle 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 288, 866 adet işlem
-
15:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -225, 39 kaybederek (% -5.04 ) 4, 249
-
15:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, ONCSM, NUHCM, CMENT, NIBAS, OYAKC
-
15:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BJKAS, SDTTR, VKING