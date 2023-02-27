***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
27.02.2023 12:03
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2022, 29.09.2022 ve 31.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 20.000.000.000.-TL (YirmiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 27.10.2022 tarih ve 63/1585 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli şekilde satışa sunulmak üzere, 700.000.000.-TL (YediYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117055
BIST
16:145.132
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 73,25
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.153
En Düşük
4.980
16:1418,8906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 19,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9680
En Düşük
18,7920
16:1419,9401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0311
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0642
En Düşük
19,8029
16:141.099,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.099,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,32
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler16:14
|BFREN
|5.237,10
|101.293.222
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|986.815.279
|% 9,99
|
|SOKE
|14,45
|212.823.449
|% 9,97
|
|AFYON
|12,35
|708.848.570
|% 9,97
|
|OYAKC
|48,32
|1.076.553.273
|% 9,97
|
|BALAT
|18,72
|456.015
|% -6,40
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.430.000
|% -6,29
|
|METUR
|5,41
|10.850.108
|% -5,91
|
|ANSGR
|16,29
|15.988.560
|% -5,46
|
|MMCAS
|4,48
|75.380
|% -5,08
|
|THYAO
|141,00
|5.753.423.561
|% 4,44
|
|EKGYO
|8,79
|4.768.169.539
|% 1,50
|
|KRDMD
|21,84
|3.333.106.158
|% -2,85
|
|ASTOR
|39,18
|3.075.572.064
|% 7,64
|
|EREGL
|43,62
|2.969.206.367
|% -1,40
|
|EKGYO
|8,79
|4.768.169.539
|% 1,50
|
|YKBNK
|9,34
|1.440.163.395
|% 2,64
|
|KRDMD
|21,84
|3.333.106.158
|% -2,85
|
|AKBNK
|16,65
|2.412.376.343
|% 4,32
|
|BUCIM
|7,72
|842.560.761
|% -2,89
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8818
|18,8906
|% 0,08
|
|Euro
|19,9331
|19,9401
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,5585
|22,6717
|% 0,38
|
|Frank
|19,9935
|20,1140
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0187
|5,0438
|% -0,01
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|0,50
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|0,57
|
|Cumhuriyet
|7.452
|7.565
|-14,00
|
|Tam
|7.489
|7.541
|-83,00
|
|Yarım
|3.659
|3.690
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.845
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,72
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,57
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|-0,29
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29VANGD
Yüzde 9.67 oranında artışla 6.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 196, 959 adet işlem
-
16:28KRSTL
Yüzde 9.55 oranında artışla 9.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 851, 540 adet işlem
-
16:27NIBAS
Yüzde 7.89 oranında artışla 24.34 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 477, 752 adet işlem
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 73, 92 artarak (% 1.63 ) 4, 598
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GENTS, BFREN, OYAKC, EMKEL, AKSA, RAYSG, NUHCM, PINSU, BRSAN, GARFA