***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
21.03.2023 11:51
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2022, 29.09.2022 ve 31.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 20.000.000.000.-TL (YirmiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 27.10.2022 tarih ve 63/1585 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 700.000.000.-TL (YediYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126655
BIST
15:124.917
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -58,67
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.890
15:1219,0258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 19,2920
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0389
En Düşük
18,9338
15:1220,5393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1912
|Açılış
|: 20,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,5446
En Düşük
20,3199
15:121.201,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -7,93
|Açılış
|: 1.202,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.197,57
BIST En Aktif Hisseler15:12
|AKFYE
|14,33
|3.078.457
|% 9,98
|
|BVSAN
|63,50
|476.737.251
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|102.593.529
|% 9,94
|
|ANELE
|5,87
|42.298.376
|% 9,93
|
|DENGE
|2,19
|62.029.310
|% 8,42
|
|GLRYH
|8,41
|98.819.604
|% -9,67
|
|AKGRT
|2,66
|173.762.709
|% -8,28
|
|MNDRS
|7,39
|146.243.595
|% -7,86
|
|AVOD
|2,95
|132.980.870
|% -7,81
|
|EPLAS
|47,36
|41.902.028
|% -7,68
|
|ASTOR
|61,20
|6.760.125.617
|% 4,70
|
|GOKNR
|25,38
|2.872.858.647
|% 7,72
|
|ISCTR
|14,05
|2.262.323.158
|% 0,36
|
|THYAO
|123,20
|2.075.392.113
|% -2,30
|
|KOZAL
|20,46
|1.952.412.178
|% -2,01
|
|ISCTR
|14,05
|2.262.323.158
|% 0,36
|
|EKGYO
|6,69
|836.038.110
|% -1,76
|
|ASTOR
|61,20
|6.760.125.617
|% 4,70
|
|GOKNR
|25,38
|2.872.858.647
|% 7,72
|
|METRO
|1,98
|192.475.990
|% 4,21
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0217
|19,0258
|% 0,11
|
|Euro
|20,5244
|20,5393
|% 0,94
|
|Sterlin
|23,2365
|23,3530
|% -0,16
|
|Frank
|20,5084
|20,6320
|% 0,63
|
|Riyal
|5,0482
|5,0736
|% 0,08
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.202
|1.203
|-7,15
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|0,00
|
|Tam
|8.118
|8.200
|-42,00
|
|Yarım
|3.980
|4.012
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.990
|2.006
|-10,00
|
|Gümüş Gr.
|13,72
|13,74
|-0,05
|
Seans Raporu
15:12
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15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, GARAN, THYAO
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15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 2 kaybederek (% -1.08 ) 4, 422
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15:27
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15:27
DENGE, AKFYE, ANELE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:27
SELVA, AKGRT, PINSU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında