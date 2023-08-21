***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
21.08.2023 15:34
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 20.000.000.000.-TL (YirmiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 27.10.2022 tarih ve 63/1585 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli şekilde satışa sunulmak üzere, 500.000.000.-TL (BeşYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187600
BIST
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18:057.797
En Düşük
|Değişim
|: 3,77%
|| 283,36
|Açılış
|: 7.446
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|Önceki Kapanış
|: 7.513
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7.412
En Yüksek
7.820
18:0527,1648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0959
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
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27,2081
En Düşük
27,0300
18:0529,6156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1419
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
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29,6757
En Düşük
29,1877
18:051.647,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.647,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
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1.658,50
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|622,60
|333.770.908
|% 10,00
|
|AKGRT
|4,84
|417.937.676
|% 10,00
|
|ANSGR
|35,86
|296.831.792
|% 10,00
|
|CVKMD
|441,30
|964.112.452
|% 10,00
|
|EKSUN
|96,80
|977.581.113
|% 10,00
|
|INGRM
|956,70
|63.532.815
|% -10,00
|
|RUBNS
|42,48
|825.565.295
|% -10,00
|
|AVHOL
|109,10
|246.788.990
|% -9,98
|
|BRMEN
|3,35
|1.608.739
|% -6,94
|
|MTRYO
|7,11
|3.980.013
|% -5,20
|
|EREGL
|45,00
|12.528.452.348
|% 7,40
|
|THYAO
|259,00
|11.763.294.839
|% 3,02
|
|TUPRS
|139,70
|10.768.724.792
|% 10,00
|
|AKBNK
|28,34
|7.563.110.858
|% -1,12
|
|TTKOM
|23,18
|6.544.213.304
|% 6,82
|
|YKBNK
|16,01
|6.081.499.713
|% 0,69
|
|SKBNK
|4,04
|1.453.482.533
|% 0,50
|
|EKGYO
|9,03
|3.073.274.152
|% 5,61
|
|EREGL
|45,00
|12.528.452.348
|% 7,40
|
|TTKOM
|23,18
|6.544.213.304
|% 6,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1583
|27,1648
|% 0,35
|
|Euro
|29,5940
|29,6156
|% 0,48
|
|Sterlin
|34,4803
|34,6532
|% 0,32
|
|Frank
|30,7316
|30,9167
|% 0,53
|
|Riyal
|7,2223
|7,2585
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|-2,81
|
|Altın Gr.
|1.647
|1.648
|3,03
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.102
|11.192
|64,00
|
|Yarım
|5.568
|5.622
|33,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.811
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,01
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|20,04
|20,06
|0,25
|
|B. Petrol
|84,89
|84,89
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU100
Endeks 7, 804 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 87 üstünde . İşlem hacmi 157, 485.00 milyon TL de
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17:58PAPIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 34.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 110, 078 adet işlem
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17:57TEZOL
Yüzde 7.26 oranında artışla 20.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 465, 180 adet işlem
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17:55GSDHO
Yüzde 7.72 oranında artışla 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 444, 792 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, TCELL, BIMAS