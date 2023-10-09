***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
09.10.2023 12:18
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 20.000.000.000.-TL (YirmiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 27.10.2022 tarih ve 63/1585 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 2.550.000.000.-TL (İkiMilyarBeşYüzElliMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202210
BIST
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14:048.370
En Düşük
|Değişim
|: -1,12%
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|Açılış
|: 8.465
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|Önceki Kapanış
|: 8.465
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8.270
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8.384
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En Yüksek
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|Açılış
|: 27,7550
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|Önceki Kapanış
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28,1164
En Düşük
27,3469
14:0429,2017
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|: -0,08%
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|Önceki Kapanış
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|: 1.647,35
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|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
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1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler14:03
|DMRGD
|19,91
|23.652.662
|% 10,00
|
|SDTTR
|400,10
|370.623.844
|% 9,98
|
|PAPIL
|35,52
|88.329.851
|% 9,97
|
|HATSN
|70,65
|341.090.277
|% 9,96
|
|KATMR
|3,22
|264.414.886
|% 9,90
|
|QNBFB
|303,30
|3.240.457
|% -10,00
|
|QNBFL
|731,20
|10.904.386
|% -10,00
|
|FENER
|113,60
|507.905.474
|% -8,39
|
|MMCAS
|15,00
|800.031
|% -7,12
|
|BASCM
|10,22
|1.504.207
|% -7,09
|
|ZOREN
|6,46
|2.156.925.222
|% -5,42
|
|KOZAL
|28,38
|1.690.606.759
|% -0,07
|
|EKGYO
|8,52
|1.634.714.361
|% -1,39
|
|ASTOR
|125,30
|1.429.938.962
|% -4,35
|
|BIMAS
|311,10
|1.260.788.135
|% 0,35
|
|EKGYO
|8,52
|1.634.714.361
|% -1,39
|
|KATMR
|3,22
|264.414.886
|% 9,90
|
|ODAS
|12,77
|900.542.873
|% -3,11
|
|KLGYO
|4,41
|279.585.372
|% 7,04
|
|ADESE
|2,36
|151.022.908
|% -3,28
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6985
|27,7042
|% 0,46
|
|Euro
|29,1977
|29,2136
|% -0,04
|
|Sterlin
|33,6091
|33,7776
|% -0,11
|
|Frank
|30,3163
|30,4990
|% 0,42
|
|Riyal
|7,3633
|7,4002
|% 0,44
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|17,71
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|22,32
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|110,00
|
|Tam
|11.134
|11.216
|209,00
|
|Yarım
|5.584
|5.625
|105,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.813
|53,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,25
|19,28
|0,11
|
|B. Petrol
|87,72
|87,72
|3,14
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