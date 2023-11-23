***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
23.11.2023 16:27
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 30.000.000.000.-TL (OtuzMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 25.10.2023 tarih ve 63/1382 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli şekilde satışa sunulmak üzere, 500.000.000.-TL (BeşYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219589
BIST
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17:257.999
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 7.992
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|Önceki Kapanış
|: 7.987
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7.952
En Yüksek
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17:2528,9402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
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|Açılış
|: 28,8500
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|Önceki Kapanış
|: 28,9200
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28,9402
En Düşük
28,5567
17:2531,5579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
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|Açılış
|: 31,4000
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|Önceki Kapanış
|: 31,4500
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En Düşük
31,2229
17:251.847,69
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|: 0,11%
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|Açılış
|: 1.847,69
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|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
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1.854,81
En Düşük
1.830,57
BIST En Aktif Hisseler17:25
|VERTU
|48,62
|119.318.782
|% 10,00
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|SAMAT
|29,48
|135.705.106
|% 10,00
|
|FONET
|28,66
|127.051.660
|% 9,98
|
|PKENT
|284,00
|94.476.137
|% 9,97
|
|NATEN
|413,50
|543.592.182
|% 9,97
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|DAPGM
|62,20
|29.054.491
|% -9,99
|
|ISBTR
|648.100,00
|1.348.098
|% -9,99
|
|PRZMA
|49,60
|37.538.608
|% -9,98
|
|YBTAS
|133.100,00
|3.998.520
|% -7,91
|
|MIPAZ
|45,46
|123.042.835
|% -6,54
|
|THYAO
|262,00
|14.556.369.330
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,68
|5.314.985.699
|% 2,26
|
|YKBNK
|17,81
|4.837.683.102
|% 3,73
|
|AKBNK
|32,14
|4.300.921.882
|% 4,08
|
|TUPRS
|153,40
|3.661.295.509
|% -1,41
|
|YKBNK
|17,81
|4.837.683.102
|% 3,73
|
|ISCTR
|21,68
|5.314.985.699
|% 2,26
|
|EKGYO
|7,36
|1.392.699.187
|% -2,65
|
|ZOREN
|5,02
|713.570.866
|% -0,59
|
|IHLAS
|1,37
|188.814.929
|% 0,74
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7313
|28,9402
|% 0,31
|
|Euro
|31,4890
|31,5579
|% 0,40
|
|Sterlin
|36,0447
|36,2254
|% 0,29
|
|Frank
|32,4833
|32,6789
|% -0,10
|
|Riyal
|7,6688
|7,7072
|% -0,01
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,66
|23,69
|% 0,66
|
|Platin
|918,64
|920,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.057,02
|1.060,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,74
|80,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,08
|1.993,35
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:25
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