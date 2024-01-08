***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
08.01.2024 14:47
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 30.000.000.000.-TL (OtuzMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 25.10.2023 tarih ve 63/1382 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli şekilde satışa sunulmak üzere, 600.000.000.-TL (AltıYüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233996
BIST
'
15:217.787
En Düşük
|Değişim
|: 2,07%
|| 158,02
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.804
15:2129,8987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0584
|Açılış
|: 29,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9032
En Düşük
29,7653
15:2132,7559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0758
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
33,0282
En Düşük
32,4997
15:211.942,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -19,00
|Açılış
|: 1.942,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.938,68
BIST En Aktif Hisseler15:21
|BVSAN
|90,90
|148.880.278
|% 9,98
|
|KBORU
|51,65
|145.414.508
|% 9,94
|
|AGROT
|13,60
|157.556.440
|% 9,94
|
|BEGYO
|4,04
|175.890.867
|% 9,78
|
|ATATP
|121,30
|127.025.269
|% 9,67
|
|CASA
|80,10
|3.909.306
|% -6,97
|
|LIDER
|54,20
|108.278.081
|% -4,07
|
|HEDEF
|30,84
|14.591.112
|% -3,02
|
|ESCAR
|154,10
|10.007.674
|% -2,47
|
|BINHO
|310,50
|479.636.776
|% -2,36
|
|KONTR
|240,30
|1.259.308.838
|% 1,99
|
|ASTOR
|102,90
|992.098.498
|% 0,00
|
|SDTTR
|317,25
|778.041.869
|% 7,45
|
|KCAER
|32,98
|515.593.019
|% 4,37
|
|CWENE
|297,75
|500.942.168
|% 5,68
|
|QUAGR
|4,18
|324.368.760
|% -1,18
|
|BEGYO
|4,04
|175.890.867
|% 9,78
|
|REEDR
|23,06
|413.746.894
|% 4,34
|
|KCAER
|32,98
|515.593.019
|% 4,37
|
|MIATK
|37,64
|467.404.980
|% -0,16
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8895
|29,8987
|% 0,20
|
|Euro
|32,7404
|32,7559
|% 0,23
|
|Sterlin
|37,8797
|38,0696
|% 0,09
|
|Frank
|34,9772
|35,1879
|% 0,06
|
|Riyal
|7,9475
|7,9873
|% 0,18
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,87
|22,91
|% 0,66
|
|Platin
|953,12
|954,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,25
|1.016,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,63
|76,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,95
|2.020,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 156, 95 artarak (% 2.33 ) 6, 891
-
15:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSPOR, DARDL, KBORU, AGROT, BEGYO, ETYAT, BVSAN
-
15:36
INTEM, BVSAN, YKBNK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:36
ULUFA, LIDER, KSTUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:35MARKA
Yüzde 7.38 oranında artışla 38.10 lira fiyatla işlem gören hissede 389, 933 adet işlem