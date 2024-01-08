***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
08.01.2024 14:48
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 30.000.000.000.-TL (OtuzMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 25.10.2023 tarih ve 63/1382 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli şekilde satışa sunulmak üzere, 1.000.000.000.-TL (BirMilyarTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233997
BIST
'
15:207.787
En Düşük
|Değişim
|: 2,08%
|| 158,34
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.804
15:2029,8979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0576
|Açılış
|: 29,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9032
En Düşük
29,7653
15:2032,7447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0646
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
33,0282
En Düşük
32,4997
15:201.941,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -19,09
|Açılış
|: 1.941,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.938,68
BIST En Aktif Hisseler15:18
|BVSAN
|90,90
|148.858.644
|% 9,98
|
|TSPOR
|2,76
|88.999.556
|% 9,96
|
|DARDL
|5,52
|14.155.157
|% 9,96
|
|KBORU
|51,65
|145.203.672
|% 9,94
|
|AGROT
|13,60
|156.941.774
|% 9,94
|
|DIRIT
|11,90
|3.350.460
|% -9,09
|
|KUYAS
|56,75
|114.555.594
|% -7,72
|
|CASA
|80,10
|3.909.306
|% -6,97
|
|UMPAS
|7,83
|967.334
|% -5,66
|
|METUR
|14,29
|22.753.217
|% -4,86
|
|ISCTR
|24,86
|4.529.569.532
|% 7,25
|
|THYAO
|242,70
|4.112.515.754
|% 1,46
|
|TUPRS
|138,90
|3.898.661.822
|% -3,41
|
|AKBNK
|39,56
|3.275.226.972
|% 7,56
|
|YKBNK
|21,76
|2.996.479.143
|% 8,80
|
|ISCTR
|24,86
|4.529.569.532
|% 7,25
|
|EKGYO
|7,83
|1.162.543.377
|% 2,49
|
|YKBNK
|21,76
|2.996.479.143
|% 8,80
|
|KATMR
|2,08
|210.274.283
|% 4,00
|
|SKBNK
|4,50
|436.887.239
|% 6,89
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8917
|29,8947
|% 0,18
|
|Euro
|32,7366
|32,7455
|% 0,20
|
|Sterlin
|37,8892
|38,0792
|% 0,12
|
|Frank
|34,9887
|35,1995
|% 0,09
|
|Riyal
|7,9474
|7,9873
|% 0,18
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,86
|22,89
|% 0,66
|
|Platin
|953,65
|954,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.012,06
|1.016,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,60
|76,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,07
|2.020,42
|% 0,66
|