***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
03.04.2020 10:11
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ilişkin hazırlanmış olan "Yatırımcı Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834496
BIST
13:0189.726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 214,76
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
13:016,7039
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,0894
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7114
En Düşük
6,6075
13:017,2521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0422
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2672
En Düşük
7,1664
13:01347,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 3,62
|Açılış
|: 347,04
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|146.053
|% 10,00
|
|AFYON
|5,44
|13.526.728
|% 9,90
|
|AVHOL
|1,11
|123.523
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|3.192.564
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|350.937
|% 9,76
|
|RTALB
|4,16
|2.961.458
|% -9,96
|
|OSMEN
|6,07
|53.996
|% -9,94
|
|INFO
|6,39
|1.331.973
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|81.426
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,05
|206.267.136
|% -6,82
|
|TUPRS
|86,20
|339.870.284
|% 4,30
|
|PETKM
|3,40
|339.604.733
|% -1,73
|
|GARAN
|7,52
|265.275.357
|% -1,05
|
|ASELS
|23,38
|258.555.498
|% 1,04
|
|GSRAY
|2,05
|206.267.136
|% -6,82
|
|GSRAY
|2,05
|206.267.136
|% -6,82
|
|PETKM
|3,40
|339.604.733
|% -1,73
|
|IHLGM
|0,98
|60.158.622
|% -2,00
|
|TSPOR
|2,95
|168.460.483
|% -4,53
|
|YKBNK
|1,83
|103.513.569
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2073
|8,2485
|% 0,39
|
|Frank
|6,8427
|6,8840
|% 1,14
|
|Riyal
|1,7760
|1,7849
|% 1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.613
|-1,40
|
|Altın Gr.
|347
|347
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,43
|14,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|31,75
|31,75
|1,81
|