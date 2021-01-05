***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
05.01.2021 15:41
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.10.2020 - 31.12.2020 dönemine ilişkin hazırlanmış olan "Yatırımcı Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897102
BIST
16:591.479
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
16:597,4303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0081
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
16:599,1247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0313
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1247
En Düşük
9,0475
16:59464,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,67
|Açılış
|: 464,47
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
465,76
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler16:59
|DGGYO
|9,24
|5.422.292
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.675.174
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|SNKRN
|31,76
|1.268.748
|% 9,97
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.565.061
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|38.860.730
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,39
|3.180.939.825
|% 1,70
|
|GUBRF
|69,75
|2.483.680.591
|% -9,94
|
|PETKM
|5,17
|1.737.562.477
|% 3,82
|
|GARAN
|10,09
|1.631.869.622
|% -2,23
|
|KOZAL
|105,40
|1.527.858.544
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,39
|3.180.939.825
|% 1,70
|
|PETKM
|5,17
|1.737.562.477
|% 3,82
|
|KARSN
|3,58
|1.013.799.235
|% 0,28
|
|YKBNK
|3,04
|768.042.538
|% -0,98
|
|ISGYO
|2,70
|710.679.750
|% -3,23
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4262
|7,4303
|% 0,11
|
|Euro
|9,1167
|9,1247
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,0226
|10,0729
|% -0,12
|
|Frank
|8,3826
|8,4331
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9688
|1,9786
|% -0,16
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|4,84
|
|Altın Gr.
|464
|464
|0,36
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|27,00
|
|Tam
|3.058
|3.137
|31,25
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|15,12
|
|Çeyrek
|741
|759
|7,56
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|51,72
|51,72
|0,63
|
Seans Raporu
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17:08AYCES
Yüzde -5.03 oranında düşüşle 47.20 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 829 adet işlem