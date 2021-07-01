***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
01.07.2021 12:32
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.04.2021 - 30.06.2021 dönemine ilişkin hazırlanmış olan "Yatırımcı Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945406
BIST
14:231.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,83
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
14:238,6945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0045
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
14:2310,3442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0173
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3605
En Düşük
10,2829
14:23497,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,08
|Açılış
|: 497,25
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler14:23
|PKENT
|2.844,00
|4.663.829
|% 9,98
|
|INVEO
|130,30
|6.888.961
|% 9,96
|
|GEDIK
|8,72
|19.660.900
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|21.304.019
|% 9,89
|
|PEKGY
|1,09
|50.838.608
|% 9,00
|
|KUTPO
|51,85
|2.945.028
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.871.538
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|IDGYO
|5,36
|3.904.455
|% -8,84
|
|GARAN
|8,33
|543.015.536
|% 0,36
|
|THYAO
|13,41
|413.905.825
|% 0,30
|
|SASA
|27,16
|300.526.422
|% -0,07
|
|ERBOS
|132,00
|260.004.496
|% 1,38
|
|KOZAL
|117,10
|226.636.974
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,89
|185.583.375
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,17
|204.806.240
|% 0,46
|
|GARAN
|8,33
|543.015.536
|% 0,36
|
|PEKGY
|1,09
|50.838.608
|% 9,00
|
|SKBNK
|1,06
|35.563.060
|% 0,00
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6925
|8,6945
|% -0,05
|
|Euro
|10,3390
|10,3442
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,9591
|12,0191
|% -0,32
|
|Frank
|9,3591
|9,4155
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3107
|2,3223
|% -0,07
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|5,84
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,84
|
|Cumhuriyet
|3.282
|3.332
|27,00
|
|Tam
|3.271
|3.354
|32,74
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|15,83
|
|Çeyrek
|793
|811
|7,92
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,25
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,04
|
|B. Petrol
|75,97
|75,97
|1,36
|
Seans Raporu
14:23
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Yüzde 4.12 oranında artışla 80.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 723, 759 adet işlem
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14:34SMART
Yüzde 4.77 oranında artışla 5.71 lira fiyatla işlem gören hissede 205, 196 adet işlem