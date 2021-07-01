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***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu

01.07.2021 12:32



***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )

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Yatırımcı Raporu

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Açıklamalar

Şirketimizin 01.04.2021 - 30.06.2021 dönemine ilişkin hazırlanmış olan "Yatırımcı Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945406


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 2.844,00 4.663.829 % 9,98  
INVEO 130,30 6.888.961 % 9,96  
GEDIK 8,72 19.660.900 % 9,96  
SELVA 4,89 21.304.019 % 9,89  
PEKGY 1,09 50.838.608 % 9,00  
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Frank 9,3591 9,4155 % -0,06  
Riyal 2,3107 2,3223 % -0,07  
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14:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 5,84  
Altın Gr. 497 497 1,84  
Cumhuriyet 3.282 3.332 27,00  
Tam 3.271 3.354 32,74  
Yarım 1.581 1.622 15,83  
Çeyrek 793 811 7,92  
Gümüş.Ons 26,22 26,25 0,10  
Gümüş Gr. 7,35 7,36 0,04  
B. Petrol 75,97 75,97 1,36  
Seans Raporu 14:23
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