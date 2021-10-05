***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
05.10.2021 08:55
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.07.2021 - 30.09.2021 dönemine ilişkin hazırlanmış olan "Yatırımcı Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966745
BIST
11:481.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,48
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
11:488,8541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0069
|Açılış
|: 8,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
11:4810,2776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0163
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
11:48499,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,73
|Açılış
|: 499,98
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,44
BIST En Aktif Hisseler11:48
|EMNIS
|20,90
|396.264
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|50.796.702
|% 9,93
|
|ALMAD
|2,35
|3.281.307
|% 9,81
|
|KERVN
|0,80
|980.750
|% 9,59
|
|ALBRK
|1,80
|68.182.309
|% 9,09
|
|KARYE
|15,18
|35.280.271
|% -8,00
|
|RALYH
|4,41
|6.019.992
|% -7,55
|
|HURGZ
|2,33
|23.789.737
|% -6,80
|
|KUTPO
|61,05
|45.536.225
|% -6,79
|
|MARTI
|1,57
|9.856.190
|% -6,55
|
|MAREN
|10,55
|539.981.590
|% 4,98
|
|GARAN
|9,26
|474.638.838
|% 0,43
|
|THYAO
|14,04
|442.986.528
|% 1,23
|
|TUPRS
|117,60
|342.427.628
|% 1,38
|
|SISE
|8,17
|167.249.843
|% 0,37
|
|SKBNK
|0,99
|90.606.921
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,38
|163.187.034
|% 0,00
|
|MAREN
|10,55
|539.981.590
|% 4,98
|
|GARAN
|9,26
|474.638.838
|% 0,43
|
|ALBRK
|1,80
|68.182.309
|% 9,09
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8529
|8,8541
|% 0,08
|
|Euro
|10,2722
|10,2776
|% -0,16
|
|Sterlin
|12,0259
|12,0862
|% 0,12
|
|Frank
|9,5199
|9,5772
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3535
|2,3653
|% 0,00
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-12,71
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,31
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|-4,20
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-2,03
|
|Çeyrek
|798
|816
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,58
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|0,49
|
Seans Raporu
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