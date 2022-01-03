***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu









***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırımcı RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.10.2021 - 31.12.2021 dönemine ilişkin hazırlanmış olan "Yatırımcı Raporu" ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987815BIST