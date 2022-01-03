***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
03.01.2022 11:29
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.10.2021 - 31.12.2021 dönemine ilişkin hazırlanmış olan "Yatırımcı Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987815
BIST
17:591.924
En Yüksek
|Değişim
|: 3,57%
|| 66,30
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.924
En Düşük
1.865
17:5913,1115
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,1430
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
17:5914,8475
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -0,2588
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
17:59762,41
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -17,26
|Açılış
|: 762,41
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler17:59
|INTEM
|98,45
|12.495.300
|% 10,00
|
|CRFSA
|42,02
|3.254.995
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.173.686
|% 9,98
|
|DOBUR
|77,50
|5.444.834
|% 9,93
|
|TSPOR
|6,66
|343.339.734
|% 9,90
|
|RODRG
|17,04
|1.798.871
|% -9,94
|
|NIBAS
|13,60
|31.367.959
|% -8,85
|
|GARFA
|13,01
|2.212.093
|% -5,04
|
|ETILR
|6,00
|589.208
|% -4,00
|
|PAPIL
|14,65
|15.575.323
|% -3,62
|
|THYAO
|21,82
|1.960.570.396
|% 8,99
|
|GARAN
|11,45
|1.855.348.050
|% 1,60
|
|EREGL
|29,18
|1.306.727.721
|% 3,62
|
|SISE
|13,87
|1.000.457.079
|% 3,66
|
|YKBNK
|3,46
|910.176.679
|% 2,37
|
|YKBNK
|3,46
|910.176.679
|% 2,37
|
|ODAS
|1,40
|246.511.388
|% 4,48
|
|GARAN
|11,45
|1.855.348.050
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,23
|338.913.284
|% 4,21
|
|THYAO
|21,82
|1.960.570.396
|% 8,99
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0817
|13,1115
|% -1,08
|
|Euro
|14,7867
|14,8475
|% -1,71
|
|Sterlin
|17,6410
|17,7294
|% -1,29
|
|Frank
|14,2584
|14,3443
|% -1,47
|
|Riyal
|3,4902
|3,5077
|% -0,84
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-27,64
|
|Altın Gr.
|762
|762
|-17,26
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|9,63
|9,64
|-0,28
|
|B. Petrol
|78,12
|78,12
|0,34
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59IHEVA
Yüzde 9.57 oranında artışla 1.03 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 933, 093 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, THYAO, TUPRS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 87 artarak (% 3.15 ) 1, 698
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDIP, SKTAS, TSPOR, KRSTL, IHEVA, MARKA, CRFSA
-
17:58
TOASO, IHEVA, KRSTL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında