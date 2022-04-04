***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
04.04.2022 16:42
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ilişkin hazırlanmış olan "Yatırımcı Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015458
BIST
17:412.303
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 51,51
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.303
En Düşük
2.264
17:4114,7119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0284
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
17:4116,1869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0310
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
17:41913,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,11
|Açılış
|: 913,26
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,60
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler17:41
|ARMDA
|78,10
|6.835.378
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|162.905.407
|% 9,98
|
|ACSEL
|30,90
|41.088.898
|% 9,96
|
|AYGAZ
|30,26
|122.472.098
|% 9,96
|
|ULUSE
|137,00
|1.770.040
|% 9,95
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,66
|1.830.191.881
|% -5,19
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|TURGG
|208,90
|80.960.418
|% -4,22
|
|PAPIL
|19,88
|22.360.325
|% -4,15
|
|GARAN
|12,61
|3.831.468.620
|% 1,29
|
|THYAO
|33,24
|2.912.239.288
|% 1,40
|
|KRDMD
|15,84
|2.760.085.584
|% 1,54
|
|SISE
|16,19
|2.531.246.599
|% 5,34
|
|AKBNK
|7,63
|2.480.658.913
|% 4,38
|
|EKGYO
|2,51
|1.710.291.405
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,63
|2.480.658.913
|% 4,38
|
|KARSN
|5,66
|1.830.191.881
|% -5,19
|
|GARAN
|12,61
|3.831.468.620
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,17
|1.174.398.599
|% 1,46
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7055
|14,7119
|% 0,19
|
|Euro
|16,1688
|16,1869
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,2289
|19,3253
|% 0,16
|
|Frank
|15,8032
|15,8984
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9068
|3,9263
|% 0,11
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|10,58
|
|Altın Gr.
|913
|913
|3,93
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|-0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,58
|
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