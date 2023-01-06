***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
06.01.2023 10:59
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.10.2022 - 31.12.2022 dönemine ilişkin hazırlanmış olan "Yatırımcı Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094884
BIST
10:505.021
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -95,37
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
4.961
10:5018,7898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0256
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8192
En Düşük
18,7339
10:5019,7952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0308
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
10:501.110,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,64
|Açılış
|: 1.110,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler10:48
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|BFREN
|6.129,00
|122.819.675
|% 6,52
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|TETMT
|268,90
|1.743.181
|% 6,16
|
|EGGUB
|98,60
|34.215.217
|% 4,12
|
|EYGYO
|18,56
|113.004.360
|% -9,99
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|GLRYH
|9,74
|19.146.769
|% -9,98
|
|ULUSE
|182,30
|8.828.143
|% -9,98
|
|BRKVY
|23,62
|7.835.112
|% -9,85
|
|THYAO
|133,10
|2.796.205.315
|% -1,55
|
|EREGL
|38,82
|2.057.182.922
|% -3,14
|
|ASELS
|57,10
|1.532.781.202
|% -3,06
|
|EKGYO
|8,43
|1.222.901.076
|% -0,59
|
|ENKAI
|30,16
|1.117.506.291
|% -2,84
|
|EKGYO
|8,43
|1.222.901.076
|% -0,59
|
|YKBNK
|10,08
|661.727.648
|% -3,82
|
|KRDMD
|17,30
|999.734.737
|% -3,89
|
|EREGL
|38,82
|2.057.182.922
|% -3,14
|
|SKBNK
|2,64
|124.881.753
|% -3,30
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7810
|18,7935
|% 0,16
|
|Euro
|19,7647
|19,7792
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,2826
|22,3944
|% -0,03
|
|Frank
|19,9617
|20,0819
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9828
|5,0078
|% 0,11
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|4,56
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|3,16
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.534
|7.602
|14,00
|
|Yarım
|3.648
|3.716
|7,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.858
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,08
|14,11
|0,08
|
|B. Petrol
|78,94
|78,94
|0,25
|