***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.11.2020 15:37
***VAKVK******VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması (15 Milyar TL)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler VKF
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
17/11/2020 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10.Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, Vakıf Katılım Bankası A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin/izahnamenin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 15.000.000.000.-TL (OnBeşmilyarTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888888
BIST
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|SAFKR
|7,92
|84.800.742
|% 10,00
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|YESIL
|48,28
|15.933.905
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|46.642.635
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|2.946.675
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
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|% 9,91
|
|KSTUR
|174,60
|482.164
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|72.550
|% -9,99
|
|EUYO
|6,30
|1.534.680
|% -9,87
|
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|357.346.061
|% -9,78
|
|FLAP
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|
|GARAN
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|KRDMD
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|
|THYAO
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|AKBNK
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|877.543.863
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|EKGYO
|1,91
|820.428.393
|% 1,06
|
|GARAN
|8,63
|3.511.649.956
|% -3,58
|
|YKBNK
|2,75
|843.190.354
|% -3,85
|
|KRDMD
|4,27
|1.050.131.020
|% -2,51
|
|USAK
|2,62
|463.505.607
|% 2,75
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7302
|7,7355
|% 0,37
|
|Euro
|9,1844
|9,1919
|% 0,53
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|Sterlin
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|% 1,12
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|Frank
|8,4869
|8,5380
|% 0,83
|
|Riyal
|2,0632
|2,0736
|% 0,66
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.888
|1.888
|0,38
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,12
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|7,00
|
|Tam
|3.116
|3.195
|10,68
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|5,17
|
|Çeyrek
|755
|773
|2,58
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|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|-0,09
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|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|0,01
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|B. Petrol
|43,72
|43,72
|-0,10
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