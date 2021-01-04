***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VAKVK******VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira sertifikası İhraç Tavanına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler VKFYetkili Organ Karar Tarihi 17.11.2020İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 02.12.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.12.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.01.2022İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 04.01.2021Ek Açıklamalarİlgi: 02.12.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgide belirtilen özel durum açıklamamızda, Şirketimiz yönetim kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Haziran 2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan III-61.1 numaralı Kira Sertifikaları Tebliği çerçevesinde, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 15.000.000.000 (On beş milyar) TL ihraç tavanı kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde kira sertifikası ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verildiği açıklanmıştı. Bu kapsamda, şirketimizce, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 15.000.000.000 (On beş milyar) TL ihraç tavanı kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde, yönetim sözleşmesine veya alım satıma dayalı olarak, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 31/12/2020 tarih ve 79/1622 sayılı toplantısı ile 2020/78 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde ilan edilmiştir. Onaylı Onaylı İhraççı Bilgi Dökümanı ekte yer almaktadır. (Dokumanlar boyutları sebebiyle 2 adet açıklama ile kamuya açıklanmaktadır.) Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Vakıf VKŞ_Onaylı İBD.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896881BIST