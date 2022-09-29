***VAKVK* *VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.09.2022 16:19
***VAKVK******VKF*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler VKF
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 20.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.09.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Vakıf Katılım Bankası A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 20.000.000.000.-TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Ekte yer alan dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış olup Sermaye Piyasası Kurulunun onayına arz olunmuştur. (Dokumanlar boyutları sebebiyle 2 adet açıklama ile kamuya açıklanmaktadır.) Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İBD.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065918
BIST
17:043.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -62,03
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.136
17:0418,5413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0232
|Açılış
|: 18,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
17:0418,0975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0777
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:04985,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,31
|Açılış
|: 985,22
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:04
|BFREN
|1.390,40
|22.167.830
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.994
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|439.307.067
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|216.368.258
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|17.792.301
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.509.736
|% -9,83
|
|SMRTG
|59,40
|517.071.920
|% -7,62
|
|THYAO
|68,75
|3.173.106.273
|% -0,29
|
|ASELS
|30,10
|2.781.527.903
|% 4,73
|
|HEKTS
|55,10
|1.830.479.072
|% -7,39
|
|YKBNK
|7,06
|1.807.265.874
|% 0,00
|
|GARAN
|19,08
|1.554.665.033
|% -0,88
|
|SKBNK
|1,86
|879.826.486
|% 0,00
|
|TSKB
|2,44
|897.686.748
|% 4,27
|
|EKGYO
|3,85
|1.124.253.350
|% -0,52
|
|ZOREN
|3,23
|863.280.030
|% -6,38
|
|YKBNK
|7,06
|1.807.265.874
|% 0,00
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5266
|18,5413
|% 0,13
|
|Euro
|18,0794
|18,0975
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,2979
|20,3997
|% 1,05
|
|Frank
|18,8084
|18,9218
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9186
|4,9432
|% 0,43
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-6,82
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|6.587
|6.686
|-46,00
|
|Tam
|6.629
|6.693
|-88,00
|
|Yarım
|3.225
|3.272
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.636
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,06
|
|B. Petrol
|87,74
|87,74
|-0,31
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19MGROS
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 96.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 251, 765 adet işlem
-
17:18CELHA
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 564 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 35 kaybederek (% -1.50 ) 3, 437
-
17:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, YKBNK
-
17:17XU100
Endeks 3, 142 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 77 altında . İşlem hacmi 42, 425.00 milyon TL de